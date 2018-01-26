Как преодолеть американские санкции? Мнение экономиста

Санкционное давление США теряет свою силу из-за технологических изменений в финансовой системе, пишут СМИ. Экономист Николай Трошин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что этим уже успешно пользуются Россия и Китай.

Санкционное давление Вашингтона теряет свою силу из-за технологических изменений в финансовой системе, пишет журнал Foreign Policy.

Издание отмечает, что в США опасаются возможности создания Россией, Китаем и другими странами параллельной финансовой системы взамен существующей, которая позволяет американским и европейским регуляторам прослеживать, куда и каким образом перемещаются деньги. Так, Москва с 2015 года ведет разработку альтернативы для системы SWIFT и обсуждает с Пекином возможность создания похожей системы для стран-участниц БРИКС.

Журнал также указывает на беспокойство Вашингтона из-за намерения Венесуэлы и России обойти санкции с помощью криптовалют. "Самое мощное финансовое оружие" США может потерять силу, причем не из-за биткоина, как это полагалось раньше, а из-за технологии, на которой основана криптовалюта – блокчейн.

Опасность технологии для Вашингтона заключается в децентрализации мировой финансовой системы.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Николай Трошин высказал мнение, что в данном случае куда большую опасность для санкционного режима имеет переход расчетов между странами на национальные валюты.

"Я думаю, что криптовалюты в данном случае будут играть меньшую роль. Скорее, большее значение для преодоления режима санкций, их нивелирования играет переход расчетов в национальные валюты – например, договоренности, которые существуют между Россией и Китаем об использовании рубля и юаня во взаимных расчетах. То есть это те моменты, когда мы просто перестаем использовать доллары как промежуточную валюту в расчетах, как средство инвестирования и тому подобное. Все эти операции не подпадают под юрисдикцию Соединенных Штатов, и таким образом американские санкции становятся неэффективными", – сказал Николай Трошин.

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