Аналитик о прогнозе Moody's: РФ стойко перенесла период низких цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Ва1".
Агентство отмечает возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть.
В заявлении также говорится об общем благоприятном фоне и продолжающем действовать соглашении о сокращении добычи нефти, которые помогут российской экономике сохранить в 2018 году темпы экономического развития, сравнимые с предыдущим годом. При этом агентство не исключает улучшения российских экономических показателей в случае, если цены на нефть будут превышать прогнозируемые Moody's 40-60 долларов за баррель.
Экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, пересмотр прогноза Moody's говорит о растущем интересе инвесторов к российской экономике, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Полагаем, что сейчас экономика России уже заслуживает не только пересмотра прогноза, но и повышения самого рейтинга", – добавил глава РФПИ.
Старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что решение агентства – это "сильный сигнал" для рынков.
"В отчете Moody's – речь о том, что Россия стойко перенесла период низких цен на нефть. Такое высказывание со стороны рейтингового агентства приятно. Тем более что следующим логичным шагом должно быть повышение рейтинга России до инвестиционного уровня. А это уже совсем другое отношение инвесторов и внимание, в том числе, со стороны крупных фондов. Если смотреть на состояние экономики, то сейчас, действительно, все стабильно, в прошлом году она вернулась к росту. Рубль стабилен, инфляция на низком уровне. Учитывая, что сейчас цены на нефть находятся на высоком уровне, думаю, уже в этом году или в начале следующего какое-либо из рейтинговых агентств поднимет рейтинг на одну ступень, и это будет уже сильным позитивом. Хотя и сегодняшнее решение Moody's – это сильный сигнал для валютного, облигационного и фондового рынков", – полагает Роман Ткачук.
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