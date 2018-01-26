Политолог: когда в НАТО говорят о военном бюджете, бывает не до логики

Вооруженный конфликт между силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну, а вероятность такого сценария особо высока в случае, если преимущество будет на стороне Североатлантического альянса, пишет National Interest.
NI подчеркивает, что возможная "агрессия России" против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО. При этом эксперты NI считают, что российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована. И в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению силам военно-политического блока.
В материале указывается, что эта статься появилась еще в 2016 году, а сейчас перепечатана, потому что представляет интерес для читателей.
Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, с чем, по его мнению, связана публикация подобных материалов.
"Начинается процесс рассмотрения оборонных бюджетов, в США будет опубликована новая ядерная доктрина. Когда речь идет о таких громадных деньгах, тут не до логики – главное доказать, что Россия – угроза миру, и дальше давайте денег. В современном мире расчет на клиповое мышление, главное – высказать тезис, а уж дальше пускай читатель, слушатель или зритель домысливает. Десять лет назад, например, сирийскую армию называли слабой, немощной, говорили, что ее танки – как ржавые банки. Сейчас вдолбить в умы людей нужно совершенно простые вещи: якобы Россия – это угроза, а уже детали этой угрозы могут быть не столь важны", — сказал Юрий Светов.
По его мнению, есть основания полагать, что американский военный бюджет будет увеличен.
"Новая доктрина США по ядерному сдерживанию, которая вот-вот будет принята, как раз предусматривает увеличение средств. Когда президент США Дональд Трамп говорит, что нужно прекратить затраты американцев на МКС, куда предполагается перебросить эти деньги? Разговор идет о новых доктринах по освоению Луны и продвижению к Марсу. А это означает, что будут новые типы ракет, которые имеют, на самом деле, двойное назначение. Всегда, когда разрабатывают подобного рода средства, сначала думают, как они могут достичь территории России или Китая", — отметил Юрий Светов.
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