Политолог: когда в НАТО говорят о военном бюджете, бывает не до логики

Американские СМИ рассказали, чем грозит конфликт России и НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов поделился мнением о том, с чем связаны подобные публикации.

Вооруженный конфликт между силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну, а вероятность такого сценария особо высока в случае, если преимущество будет на стороне Североатлантического альянса, пишет National Interest.

Издание отмечает, что ядерная стратегия СССР зиждилась на политике "неприменение первым", означающей отказ государства от использования ядерного оружия, за исключением случаев, когда страна сама подвергается ядерной агрессии. Однако современная Россия, как пишет NI, отказалась от данной политики и разработала в 2000-м новую военную доктрину, которая подразумевает возможность применения ядерного арсенала в случае угрозы поражения российских вооруженных сил общего назначения. Военная доктрина России от 2010 года, отмечает издание, предполагает применение ядерного оружия в ситуациях, которые "ставят под угрозу существование государства как такового".

NI подчеркивает, что возможная "агрессия России" против прибалтийских государств приведет к контрнаступлению со стороны сил НАТО. При этом эксперты NI считают, что российские обычные вооруженные силы потерпят поражение ввиду того, что лишь небольшая их часть хорошо подготовлена и экипирована. И в случае нанесения удара со стороны НАТО по военным объектам внутри России или проникновения сил Североатлантического альянса на российскую территорию Москва применит тактическое ядерное оружие для противодействия наступлению силам военно-политического блока.

При этом эксперты также подчеркивают, что Россия обладает значительно меньшим арсеналом тактического ядерного оружия по сравнению с Советским Союзом. По различным подсчетам, сегодня российская сторона имеет от одной до четырех тысяч единиц нестратегического ядерного оружия. А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что Россия на сегодняшний день не имеет готового к использованию тактического ядерного оружия.

В материале указывается, что эта статься появилась еще в 2016 году, а сейчас перепечатана, потому что представляет интерес для читателей.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, с чем, по его мнению, связана публикация подобных материалов.

"Начинается процесс рассмотрения оборонных бюджетов, в США будет опубликована новая ядерная доктрина. Когда речь идет о таких громадных деньгах, тут не до логики – главное доказать, что Россия – угроза миру, и дальше давайте денег. В современном мире расчет на клиповое мышление, главное – высказать тезис, а уж дальше пускай читатель, слушатель или зритель домысливает. Десять лет назад, например, сирийскую армию называли слабой, немощной, говорили, что ее танки – как ржавые банки. Сейчас вдолбить в умы людей нужно совершенно простые вещи: якобы Россия – это угроза, а уже детали этой угрозы могут быть не столь важны", — сказал Юрий Светов.

По его мнению, есть основания полагать, что американский военный бюджет будет увеличен.

"Новая доктрина США по ядерному сдерживанию, которая вот-вот будет принята, как раз предусматривает увеличение средств. Когда президент США Дональд Трамп говорит, что нужно прекратить затраты американцев на МКС, куда предполагается перебросить эти деньги? Разговор идет о новых доктринах по освоению Луны и продвижению к Марсу. А это означает, что будут новые типы ракет, которые имеют, на самом деле, двойное назначение. Всегда, когда разрабатывают подобного рода средства, сначала думают, как они могут достичь территории России или Китая", — отметил Юрий Светов.

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