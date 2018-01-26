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Сверхзвуковой гражданский лайнер в РФ "встанет на крыло", считает эксперт

09:0226.01.2018
(обновлено: 10:30 26.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного заводаМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение, что в нынешних условиях такой лайнер может быть построен.

Президент России Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет после того, как понаблюдал за полетом нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", — отметил глава государства.

Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Как рассказал президенту глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, его предприятие уже имеет проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера. По его словам, при создании гражданского самолета возможно применение наработок и технологий, которые используются в Ту-160.

Российский лидер наблюдал за демонстрационным полетом Ту-160 "Петр Дейнекин" во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова. Полет проходил на высоте трехсот метров при сложных погодных условиях и длился около семи минут. В ходе полета совершались различные маневры для проверки управляемости и устойчивости воздушного судна. Президент России похвалил качество самолета по завершении полета.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что идея создания гражданского сверхзвукового самолета витает в воздухе давно.

"Много лет назад наш выдающийся конструктор Михаил Симонов мечтал именно о таком самолете. Мне приходилось встречаться с его последователями, которые мечтательно говорили о том, как бы хорошо из Москвы до Владивостока долетать за 4 часа. Эта идея не умерла. Ее и поддержал наш президент. Специалисты говорят, что в нынешних условиях развития авиационного сектора нашей экономики все это реализуемо, такой лайнер может быть. И он предоставит комфортные условия для россиян. Такой самолет России давно нужен. Я бы его даже образно назвал современной российской авиационной мечтой. Потому что такое гигантское пространство, которое приходится пересекать нашим согражданам, конечно, требует скорости. В нынешнем динамичном мире такие машины нужны, и они обязательно будут", — сказал Виктор Баранец.

По его мнению, процесс создания сверхзвукового гражданского самолета должен ускориться.

"Сейчас Путин фактически перед этой идеей зажег зеленый свет. Думаю, деньги у нас найдутся, а ума нам всегда по этой части хватало. Несмотря на все драматические страницы в нашем авиастроении, несмотря на то, что мы в 90-е годы потеряли многие позиции, Россия именно сейчас становится на крыло. Мы сейчас производим самолет Т-50, который на Западе признают лучшим в мире. А разве мы не делали гражданские лайнеры, которые соперничали с западными образцами? И то, что такой лайнер, о котором сказал Путин в Казани, встанет на крыло, — нет никакого сомнения. Он уже давно нужен России", — отметил Виктор Баранец.

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erahtur2010
Все просто хорошо, но может побольше уделить внимание местным авиалиниям или простому народу немного финансово помочь?
09:17
26.01.2018
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