Сверхзвуковой гражданский лайнер в РФ "встанет на крыло", считает эксперт

Президент России Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец высказал мнение, что в нынешних условиях такой лайнер может быть построен.

Президент России Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет после того, как понаблюдал за полетом нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", — отметил глава государства.

Как рассказал президенту глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, его предприятие уже имеет проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера. По его словам, при создании гражданского самолета возможно применение наработок и технологий, которые используются в Ту-160.

Российский лидер наблюдал за демонстрационным полетом Ту-160 "Петр Дейнекин" во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова. Полет проходил на высоте трехсот метров при сложных погодных условиях и длился около семи минут. В ходе полета совершались различные маневры для проверки управляемости и устойчивости воздушного судна. Президент России похвалил качество самолета по завершении полета.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что идея создания гражданского сверхзвукового самолета витает в воздухе давно.

"Много лет назад наш выдающийся конструктор Михаил Симонов мечтал именно о таком самолете. Мне приходилось встречаться с его последователями, которые мечтательно говорили о том, как бы хорошо из Москвы до Владивостока долетать за 4 часа. Эта идея не умерла. Ее и поддержал наш президент. Специалисты говорят, что в нынешних условиях развития авиационного сектора нашей экономики все это реализуемо, такой лайнер может быть. И он предоставит комфортные условия для россиян. Такой самолет России давно нужен. Я бы его даже образно назвал современной российской авиационной мечтой. Потому что такое гигантское пространство, которое приходится пересекать нашим согражданам, конечно, требует скорости. В нынешнем динамичном мире такие машины нужны, и они обязательно будут", — сказал Виктор Баранец.

По его мнению, процесс создания сверхзвукового гражданского самолета должен ускориться.

"Сейчас Путин фактически перед этой идеей зажег зеленый свет. Думаю, деньги у нас найдутся, а ума нам всегда по этой части хватало. Несмотря на все драматические страницы в нашем авиастроении, несмотря на то, что мы в 90-е годы потеряли многие позиции, Россия именно сейчас становится на крыло. Мы сейчас производим самолет Т-50, который на Западе признают лучшим в мире. А разве мы не делали гражданские лайнеры, которые соперничали с западными образцами? И то, что такой лайнер, о котором сказал Путин в Казани, встанет на крыло, — нет никакого сомнения. Он уже давно нужен России", — отметил Виктор Баранец.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!