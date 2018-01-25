Политолог о решении перевести часы Судного дня: совпали два фактора

Ученый Ричард Сомервилль из журнала Бюллетень ученых-атомщиков переводит стрелки Часов Судного Дня на без трех минут полночь

Ученый Ричард Сомервилль из журнала Бюллетень ученых-атомщиков переводит стрелки Часов Судного Дня на без трех минут полночь

Американские ученые-физики перевели на 30 секунд вперед символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, было вызвано это решение.

Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед – теперь они показывают 23:58, сообщили на пресс-конференции представители американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

В последний раз часы Судного дня переводили год назад – тогда американские физики-ядерщики установили на них 23:57:30.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, чем, по его мнению, руководствовались американские физики.

"Побуждающим мотивом стало нагнетание истерии вокруг Северной Кореи и непредсказуемость поведения нынешней американской администрации. Ведь именно от этого зависит угроза возникновения ядерного конфликта: либо от реальных факторов, либо от того, что "красная кнопка" находится в руках человека, способного, скажем так, на весьма экстравагантные поступки. В данном случае эти два фактора совпали… Тот шантаж, который Соединенные Штаты устроили в отношении Северной Кореи, вызывает серьезные опасения и, действительно, мир находится на грани как минимум локальной ядерной войны", – считает Игорь Шатров.

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