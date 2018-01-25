Политолог: назвать Порошенко "популярным политиком" язык не поворачивается

Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможности своего участия в президентских выборах в 2019 году, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что к реальным выборам на Украине никто не готовится.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, примет через полгода, сообщают украинские СМИ.

"У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью", – сказал Порошенко во время "украинского завтрака" в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. По его словам, решение будет зависеть от того, "насколько следующие полгода будут успешными".

Ранее телеканал ТСН сообщил, что Порошенко собирается выиграть ближайшие выборы главы государства, которые должны состояться в 2019 году.

По данным журналистов, первые совещания в администрации президента на тему выборов прошли еще летом 2016 года.

Как отмечается на сайте телеканала, перед Порошенко стоят две задачи – сформировать избирательный штаб и "работать на победу". Последняя сейчас под большим вопросом, ведь свежая социология предвещает предпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. По результатам декабрьского соцопроса фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова, 12,1% избирателей готовы голосовать за Тимошенко, в то время как за Порошенко – 10,2%.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что на Украине нет ни одного по-настоящему популярного политика.

"Когда у президента рейтинг 10%, то назвать это популярностью как-то язык не поворачивается. На самом деле сейчас на Украине непопулярны все мейнстримовые политики. Нет ни одного популярного деятеля. И меряются они сейчас – какое украинское шоу ни включи – не рейтингами (потому что их смешно называть), а антирейтингами: мол, у нашего лидера партии антирейтинг ниже, чем у вашего. И это является показателем. При таких "рейтингах" можно раскрутить любого технического кандидата", – сказал Владимир Корнилов.

По его словам, к реальным выборам на Украине пока никто не собирается готовиться, все отдано на откуп политтехнологам.

"Порошенко и его администрация готовили досрочные выборы еще на 2017 год, но Порошенко столкнулся с неприятием его на Западе, со скандалом вокруг "МихоМайдана". В таких условиях идти на досрочные выборы ему не было никакого смысла. Хочу заметить, что когда обсуждали технологии победы на выборах, то рейтинги практически никто не замерял. Все борются за админресурс, за возможность объявить результаты выборов на том или ином участке. То есть к реальным выборам на Украине пока никто не собирается готовиться. Сейчас политтехнологи Порошенко в администрации президента обсуждают еще один, запасной вариант – перенос выборов на 2020 год. Они ищут лазейки в конституции в связи с тем, что Порошенко вступил в должность летом. Соответственно скажут, мол, выборы весной проводить нельзя, Порошенко должен полный президентский цикл доработать – до весны 2020 года. Даже такой вариант рассматривается властями в Киеве", – отметил политолог.

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