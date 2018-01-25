Политик: возмущение Киева "неправильными" глобусами вызывает усмешку

Украина добилась изъятия из продажи в одном из магазинов Франции глобусов, где Крым был обозначен как неукраинская территория, сообщило в четверг украинское посольство во Франции.
Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данная ситуация выглядит и грустно, и смешно.
"Когда целое государство, достаточно большое, занимается тем, что в другой стране пытается изъять из продажи глобусы, которые неправильно с его точки зрения отражают реальную географию, то можно только усмехнуться. Хотя это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если так пойдет дальше, то украинское государство и чиновники не будут заниматься ничем другим, кроме изъятия из продажи в различных государствах по всему миру книг, тетрадей, глобусов, ручек, календарей, почтовых марок и т.д., и т.п.", – сказал Николай Стариков.
Он подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией – это навсегда, и противостоять этому бессмысленно.
"Противодействовать реальности – это занятие глупое и бессмысленное. А реальность такова – Крым и Россия воссоединились навсегда. Единственный способ решения всех территориальных проблем, которые возникли на территории постсоветских государств – это объединение. Если Россия и Украина вновь станут единым целым, то вопрос принадлежности тех или иных территорий исчезнет сам собой. И на многострадальной земле сегодняшнего украинского государства наконец-то воцарится мир. Мне кажется, именно об этом должны сегодня думать украинские чиновники, но, к сожалению, до этого еще далеко", – считает политик.
Что касается самого появления во Франции глобусов с российским Крымом, то это, по мнению Николая Старикова, вполне естественное явление.
"Появление глобусов с правильной принадлежностью Крыма говорит о том, что есть определенная географическая, я бы даже сказал географически-политическая, реальность, которую отрицать становится невозможно. И изготовители такой продукции хотят, чтобы она соответствовала тем реалиям, в которых живет наша планета. Чем дальше будет уходить ситуация с воссоединением России и Крыма в историю, тем меньше будет оставаться свидетельств принадлежности полуострова Украине", – заключил политик.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.