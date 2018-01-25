"Признание в безумии". Эксперт о словах экс-главы СБУ про безопасность США

Экс-глава СБУ Игорь Смешко рассказал, как Украина подарила США "безопасность". Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала подобные заявления, по меньшей мере, абсурдными, однако отметила, что нынешние украинские власти на все готовы ради США.

Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала Newsone заявил, что Украина больше других стран способствовала укреплению безопасности США

"Мы отдали третий ядерный потенциал в мире, увеличив безопасность Соединенных Штатов так, как ни одна страна мира не увеличивала за всю историю существования США", – сказал Смешко.

При этом сегодня, по его словам, возможности Вашингтона по оказанию помощи Киеву ограничены: если большинство в конгрессе понимает значение Украины "для всей системы евроатлантической безопасности, свободного демократического мира", то у президента другая точка зрения.

Смешко считает американского лидера Дональда Трампа прагматиком. "Он хотел бы хороших отношений с Россией для своих прагматических целей "Америка прежде всего"", – сказал экс-глава СБУ.

Ранее представитель фракции в Раде "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что США не выполнили обязательства по защите Украины в соответствии с Будапештским меморандумом.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik назвала заявление бывшего главы СБУ абсурдным.

"Ради США, украинские, в кавычках, элиты способны, наверное, на все, в том числе на ликвидацию остатков государственности и остатков населения. Это заявление совершенно абсурдно. Разве что экс-глава СБУ просто признает, что "украинские элиты" совершенно безумны, и, не избавься Украина от ядерного потенциала, они могли в порыве безумия ударить по США. Если бы, конечно, вообще справились с этой аппаратурой, если бы смогли найти специалистов, которые не уехали "драить унитазы" в Европу. Я думаю, просто украинское руководство, в том числе СБУ, на данный момент не является суверенным, и они на все готовы ради интересов США. Все, что сейчас делает постмайданная Украина, является действиями именно в интересах США. Они действуют в интересах кого угодно, кроме интересов самой Украины, ее народа и ее государственности", – сказала Наталья Макеева.

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