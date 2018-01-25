РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Киеву уже не кажется радужным решение суда по спору с "Газпромом"

16:2425.01.2018
(обновлено: 18:41 25.01.2018)
6206812
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в КиевеВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Нафтогаз" засекретил решение Стокгольмского суда по спору с "Газпромом". В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что отношение Киева к вердикту судей изменилось.

Украинская национальная акционерная компания "Нафтогаз" отказалась публиковать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с "Газпромом" о поставках российского газа на Украину, сообщает издание "Украинские новости"

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мнение: "Нафтогаз" и кабмин Украины "грызутся" по поводу российского газа
В компании рассказали, что в тексте решения есть подробная информация о контракте и различных дополнительных соглашениях. При этом там же прописан пункт о конфиденциальности.

Представители "Нафтогаза" объяснили, что были случаи, когда одна сторона пыталась оспорить приговор на основании того, что другая разглашала информацию.

Администрация президента Украины, правительство и профильные министерства также не смогли ознакомиться с подробностями решения суда.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий российского концерна приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат и отмены запрета на перепродажу газа.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мнение: в "Нафтогазе" уверены, что долги России отдавать не придется
В результате арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, но снизил годовые закупки до пяти миллиардов кубометров, а также сохранил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема. Закупать газ в таком количестве Киев обязан с 2018 года. 

Украинская компания сочла решение суда победой, оценив положительный эффект в 75 миллиардов долларов.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что теперь в Киеве, видимо, так не считают.       

"Это запоздалая реакция. Видимо, решение Стокгольмского арбитража не столь привлекательно для украинской стороны, как они поспешили объявить сразу после вынесения судьями вердикта. И поскольку газ, особенно поставки российского газа, — это очень серьезный политический вопрос для Украины, еще более раздутый нынешними властями, а "Нафтогазом" возведенный в некий фетиш, то им политически очень сложно признать, что ситуация не столь радужная и приятная для Киева. Только этим можно объяснить такое резкое изменение подходов к публикации информации о решении Стокгольма", — сказал Алексей Гривач.  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
dmz
Нормальные укаинци прочитают об это в российских новостях и расскажут скакуасам. Ну и заче эта секретность? Перемога всегда перетекает в зраду.
Может Украине уже пора выползать из-под США и фашистов?
16:39
25.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Николай Агафонов
Ну если бы решение суда было в пользу "Нафтогаза", то Киев уже верещал бы от радости со всех трибун. А тут дело ясное, засекречено.
17:13
25.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена