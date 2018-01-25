Эксперт: Киеву уже не кажется радужным решение суда по спору с "Газпромом"

"Нафтогаз" засекретил решение Стокгольмского суда по спору с "Газпромом". В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что отношение Киева к вердикту судей изменилось.

Украинская национальная акционерная компания "Нафтогаз" отказалась публиковать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с "Газпромом" о поставках российского газа на Украину, сообщает издание "Украинские новости".

В компании рассказали, что в тексте решения есть подробная информация о контракте и различных дополнительных соглашениях. При этом там же прописан пункт о конфиденциальности.

Представители "Нафтогаза" объяснили, что были случаи, когда одна сторона пыталась оспорить приговор на основании того, что другая разглашала информацию.

Администрация президента Украины, правительство и профильные министерства также не смогли ознакомиться с подробностями решения суда.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий российского концерна приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат и отмены запрета на перепродажу газа.

В результате арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, но снизил годовые закупки до пяти миллиардов кубометров, а также сохранил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема. Закупать газ в таком количестве Киев обязан с 2018 года.

Украинская компания сочла решение суда победой, оценив положительный эффект в 75 миллиардов долларов.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что теперь в Киеве, видимо, так не считают.

"Это запоздалая реакция. Видимо, решение Стокгольмского арбитража не столь привлекательно для украинской стороны, как они поспешили объявить сразу после вынесения судьями вердикта. И поскольку газ, особенно поставки российского газа, — это очень серьезный политический вопрос для Украины, еще более раздутый нынешними властями, а "Нафтогазом" возведенный в некий фетиш, то им политически очень сложно признать, что ситуация не столь радужная и приятная для Киева. Только этим можно объяснить такое резкое изменение подходов к публикации информации о решении Стокгольма", — сказал Алексей Гривач.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!