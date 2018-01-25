Академик: миссия "Луна-25" обещает стать очень интересной

Миссию "Луна-25" планируют запустить в 2019 году. Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков в эфире радио Sputnik отметил, что это станет первой российской миссией после длительного перерыва в исследовании Луны.

Запуск аппарата "Луна-25" в рамках российской лунной миссии по-прежнему планируется на 2019 год, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"Луна-25" станет первым после более чем сорокалетнего перерыва запуском российского аппарата к спутнику Земли.

Целью миссии станет изучение химического состава реголита полярных областей Луны, в частности, представляющих большой интерес летучих соединений космического происхождения, в том числе водяного льда. Приборы на борту аппарата также будут исследовать процессы в плазменно-пылевой полярной экзосфере Луны.

Руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов на заседании Совета РАН по космосу рассказал, что уже выбраны возможные места для посадки российского аппарата на Луне: основной район – к северу от южного приполярного кратера Богуславский, а резервный – к юго-западу от кратера Манцини.

В эфире радио Sputnik академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков отметил, что это станет первой российской миссией после длительного перерыва в реализации программы по изучению Луны. Последний аппарат "Луна-24" был запущен в 1976 году, напомнил он.

"То есть перерыв составит 43 года – конечно, это очень большой срок. Станцию собирались запустить еще в 2013 году, тогда она имела название "Луна-Глоб". Основное назначение этого аппарата – изучение поверхности Луны и окололунного пространства. Станция будет выведена на окололунную орбиту. Будет также проводиться картографирование поверхности Луны для того, чтобы уточнить районы посадки наших будущих автоматических станций. Станция "Луна-25" является одним из элементов нашей беспилотной лунной программы. Всего в ближайшие годы планируется запустить четыре станции, в том числе с посадкой на поверхность Луны, с доставкой туда лунохода. Это очень интересная миссия. То, что мы возобновляем исследование Луны, говорит о наших устремлениях к естественному спутнику Земли и радует, что наконец-то мы возвращаемся к тому, что было незаслуженно заброшено", – сказал Александр Железняков.

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