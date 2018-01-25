В Польше надеются на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке — 2". Как отметил в эфире радио Sputnik аналитик Игорь Юшков, в Варшаве понимают, что их противоречивые аргументы, направленные против проекта, не работают.

Польша надеется на США в споре с "Газпромом" о "Северном потоке — 2", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM.

Варшаву 26 января посетит глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон.

"Конечно, я буду говорить о "Северном потоке — 2" — газовом соединении между Россией и Германией, которое, если будет реализовано, приведет к тому, что де-факто транзит топлива через Украину будет уже не нужен. Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон был полностью осведомлен о связанных с этим угрозах, опасностях и рисках", — поделился планами Моравецкий.

Он признал, что Польша пытается использовать США для давления на "Газпром". "Мы находимся в постоянном контакте с американской администрацией, чтобы уменьшить монополию "Газпрома" и ценовой диктат России по отношению к Европе", — сказал премьер.

"Мы над этим работаем и хотим, чтобы другие партнеры также этому способствовали", — добавил он.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Польша от противоречивых аргументов против "Северного потока — 2" переходит к угрозам.

"Ситуация все больше политизируется. Раньше Польша, Украина говорили: мол, проект не нужен, потому что есть украинская труба, строительство приведет к зависимости Европы от российского газа, а Украина недополучит денег, и все эти противоречивые аргументы были, по сути, экономическими. А сейчас они говорят: мы против "Северного потока — 2" просто потому, что это российский проект. Этот аргумент политический, и они, таким образом, открывают свои карты. Польша говорит: мы не одни выступаем против, а вместе со старшими товарищами, так что те, кто сотрудничает с Россией по "Северному потоку — 2", будьте уверены, будете иметь дело с США, они вас накажут за строптивость. То есть поляки понимают, что их аргументы уже не проходят, проект реализуется, поэтому начинают угрожать", — сказал Игорь Юшков.

По его мнению, такие действия могут привести к противоположному результату.

"Но на самом деле российская позиция только укрепляется, потому что противодействие проекту осуществляется исключительно по политическим мотивам, а значит, все это идет в ущерб самим европейцам и многие из них "прозревают". Становится понятно, что это не Польша будет использовать Соединенные Штаты, а США используют европейцев для того, чтобы закрыть проект и упрочить свои позиции на газовом рынке", — считает Игорь Юшков.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год рядом с "Северным потоком" — от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает, в том числе, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу собственного СПГ.

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