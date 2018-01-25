Мнение: решение о том, останется ли Украина в ПАСЕ, принимается не в Киеве

Угрозы украинских парламентариев покинуть ПАСЕ в случае восстановления полномочий российской делегации в ассамблее не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Василий Стоякин.

Утверждения украинских политиков о возможности выхода страны из Совета Европы в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ – это шантаж, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Украина угрожает выйти из Совета Европы в случае возвращения России. Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик. Мелкий шантаж", – написал Пушков в микроблоге в Twitter.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев высказал предположение, что в случае возвращения делегации России в ПАСЕ "кто-то еще, или, может быть, даже все остальные могут покинуть эту организацию, потому что подрываются сами ее основы".

Российская сторона не направляет с 2016 года необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как парламентариев из России лишили права голоса в сессиях и ряда других прав из-за воссоединения в 2014 году Крыма с Россией. Летом прошлого года российские власти заявили о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.

Во вторник в ПАСЕ прошло первое заседание рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ с участием российских представителей – вице-спикера Госдумы Петра Толстого и главы междугородного комитета Совета Федерации Константина Косачева.

В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин выразил мнение, что заявления украинских парламентариев в ПАСЕ не стоит воспринимать слишком серьезно.

"Решение о том, будет или не будет украинская делегация в ПАСЕ, принимают не украинские парламентарии. Вполне вероятно даже, что такие решения принимаются вообще не в Киеве. Поэтому в данном случае это скорее выражение мнения некоторых представителей украинской делегации – даже не всех, а вовсе не гарантия того, что делегация Украины действительно таким образом и поступит", – считает Василий Стоякин.

По его словам, мнение членов украинской делегации не окажет решающего воздействия на настроения в ПАСЕ.

"Тут надо понимать, что Украина – не самый влиятельный член ПАСЕ, и маловероятно, что подобные заявления вызовут там очень уж активную реакцию. Опять-таки, я думаю, что руководство ПАСЕ отдает себе отчет в том, что решения принимаются не членами украинской делегации. Но если даже, допустим, Украина покинет ПАСЕ, то от этого хуже будет только Украине. ПАСЕ – это одна из важных для нынешней власти (в Киеве) европейских площадок. Потеря этой площадки для Украины будет намного болезненнее, чем, например, была потеря этой площадки для России", – уверен Василий Стоякин.

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