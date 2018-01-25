"Открытый, солнечный человек". Валентина Легкоступова о Людмиле Сенчиной

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге. Певица Валентина Легкоступова в эфире радио Sputnik рассказала, какой ей запомнилась Сенчина.

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщил РИА Новости ее продюсер Владимир Андреев.

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в больнице. Она болела", – сказал Андреев.

Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявцы на Украине в 1950 году. Однако отец, как рассказывала певица, указал в паспорте другую дату – 1948 год. В 1966 году она поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, которое окончила в 1970 году по специальности "солистка-вокалистка".

Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы.

Основу репертуара Людмилы Сенчиной составляли песни советских композиторов. В конце 1970-х – начале 1980-х годов она неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

За карьеру Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет.

Певица Валентина Легкоступова в эфире радио Sputnik рассказала, какой ей запомнилась Людмила Сенчина.

"Солнечный человек… Радостная, позитивная. Как в песне, которую она пела – "Хоть поверьте, хоть проверьте"… Золушка – такой она всю жизнь и была… Очень тяжело терять своих коллег, тем более таких искренних, таких открытых, таких солнечных. Вот и погас еще один лучик. Будем надеяться, что своим светом она будет продолжать нам светить с небес", – сказала Валентина Легкоступова.

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