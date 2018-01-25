Политолог: в ЕС объективно создалось отрицательное отношение к санкциям

Значительная часть европейцев, согласно опросу "Sputnik.Мнения", считает санкции США против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с РФ, неприемлемыми. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik объяснил, с чем связаны такие результаты.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство французов и немцев считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией.

Более половины французов и немцев (65% и 61% соответственно) считают ограничительные меры непригодным инструментом взаимодействия с Европой. В Великобритании этой же позиции придерживаются чуть менее половины опрошенных – 47%, а в Польше – 37%.

Противоположную точку зрения поддержали 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков.

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых – в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос проводился с 20 по 27 сентября 2017 года. В нем приняли участие 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса.

"Любые санкции влияют на третьи страны. И взаимоотношения США с Россией, приведшие к такому противостоянию, конечно, отражаются, в том числе, на Европейском союзе. Особенно на тех странах, которые имеют глубокие экономические взаимосвязи с Российской Федерацией – это, прежде всего, Германия и Франция. Поэтому проведенный опрос, естественно, совершенно объективен. Взаимоотношения США и России больше всего создают проблем для европейских стран, с которыми и США, и Россия имеют хорошие экономические связи. И санкции, и ответные российские меры на санкции в Евросоюзе воспринимают тяжело. Потому что, прежде всего, американские санкции не дают свободно работать с российскими компаниями. Стороны несут убытки, теряются рабочие места, и, естественно, в обществе создается отрицательное отношение к этим санкциям", – сказал Михаил Смолин.

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