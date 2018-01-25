Аналитик: развернуть "махину" санкций европейцы быстро не смогут

По данным опроса "Sputnik.Мнения", значительная часть жителей Европы считает, что санкции США против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с РФ, неприемлемы. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik назвал такие результаты логичными.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство французов и немцев считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией.

Более половины французов и немцев (65% и 61% соответственно) считают ограничительные меры непригодным инструментом взаимодействия с Европой. В Великобритании этой же позиции придерживаются чуть менее половины опрошенных – 47%, а в Польше – 37%.

Противоположную точку зрения поддержали 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков.

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых – в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос проводился с 20 по 27 сентября 2017 года. В нем приняли участие 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik назвал недовольство европейцев санкциями вполне понятным. При этом он обратил внимание на расхождение взглядов французов и немцев с жителями Польши.

"Стоит здесь отметить, что по иронии судьбы Польша оказалась наиболее настроена в пользу санкций при том, что она сама находится под угрозой введения санкций со стороны Евросоюза из-за судебной реформы… Что касается отношения к антироссийским санкциям в целом в Европе, тут все достаточно логично. Например, та же Франция пытается традиционно играть роль более независимой державы от США, чем многие другие европейские страны. Это очень давняя линия. В Германии санкции осуждают чуть меньше, но это тоже в целом понятно", – сказал Михаил Нейжмаков.

Он отметил, что скепсис в отношении санкций проявляют в последнее время не только простые европейцы, но и сами политики.

"Часть политиков в Европе тоже поднимают этот вопрос. Например, скепсис по отношению к санкциям находит отражение среди политиков, представленных в парламенте той же самой Франции. Другое дело, что руководство все-таки вынуждено, с одной стороны, учитывать интересы США как международного партнера, с другой – учитывать общую линию Евросоюза. Поэтому у того же Парижа поменять вектор, развернуть эту "махину" быстро в любом случае не получается", – сказал аналитик.

Он также прокомментировал результаты опроса в Британии, где, несмотря на приверженность США, почти половина опрошенных – 47% – считают санкции неприемлемыми.

"Что касается Британии, здесь есть двойственность: с одной стороны – исторически прохладное отношение Британии к России, исторические связи между Лондоном и Вашингтоном, что работает на поддержку санкций. Но, с другой стороны, мы знаем, что внутри Британии все-таки отношение к санкциям изначально было неоднородным. То есть существует полюс, который поддерживает санкции, но, в то же время, есть достаточно заметное ядро, которое сомневается в их необходимости", – заключил Михаил Нейжмаков.

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