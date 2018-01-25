"Самоизоляция – это проигрыш". Политолог о поведении делегации США в Давосе

Американцы прячутся от российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что такие действия – демонстрация неготовности к диалогу.

Американцы избегают представителей российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прячутся от обсуждений, заявил на сессии Давосского форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", – сказал он.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы демонстрируют неготовность к диалогу.

"В наших отношениях есть очень интересная проблема. Это отношения, которых нет – даже экспертный диалог сейчас прерван. Общение происходит на уровне информационной войны. Потому они и прячутся. Им сказать нечего, к диалогу они не готовы. Поэтому они стараются ходить разными дорожками, разными коридорами. Самоизоляция – это, конечно, проигрыш. Но это не наш выбор, они сами загнали себя в такую ловушку", – сказал Андрей Суздальцев.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет Дворкович.

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