"Удержать рынок". Эксперт о заявлении США по поставкам РФ оружия в Мьянму

Госдеп заявил, что поставки российского оружия в Мьянму могут усугубить конфликт в этой стране. Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что на самом деле волнует США.

Госдепартамент США заявил, что поставки российского оружия могут привести к усугублению ситуации в Мьянме, где продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа.

Ранее стало известно, что глава минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе недавнего визита в Мьянму договорился о продаже шести самолетов Су-30.

"Хотя большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, некоторые из них готовы предпринять шаги, которые могут привести к еще большим страданиям и нестабильности. Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность (с большинством стран — ред.) посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счет продажи оружия", — заявила РИА Новости официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой. По его словам, Су-30, который "на практике доказал боевые качества самолета мирового класса", должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы. Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Конфликт между рохинджа (рохинья) – этническими бенгальцами-мусульманами – и коренным буддистским населением вошел в острую фазу после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт поделился мнением о том, что на самом деле волнует США.

"В заявлении США нет ничего, кроме попытки удержать рынок Юго-Восточной Азии, рынок очень бурно растущий, молодой, не связанный никакими серьезными традициями. Еще 5-7 лет назад эти государства экономически не могли себе позволить крупные закупки военной техники и вооружений, а сегодня это конкурентный рынок. Продажа даже такой на первый взгляд небольшой партии самолетов означает огромный военно-торговый успех России. Создается ремонтная и сервисная база, база специалистов, которые обслуживают эти самолеты. И в дальнейшем продать туда российскую военную технику будет гораздо проще, чем американскую, французскую или шведскую. Одно из огромных конкурентных преимуществ России на рынке Юго-Восточной Азии связано с тем, что мы поставляем туда военную технику и вооружения практически без политических обязательств. Если США пытаются обуздать Китай и поставку любых образцов военной техники связывают с будущей антикитайской позицией покупателей, то у России таких требований к заказчику нет", — сказал Александр Шпунт.

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