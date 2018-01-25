Эксперт: США готовы выдвигать любые небылицы в диалоге по химатакам в Сирии

МИД РФ обвинил США в массированной пропагандистской атаке на Россию. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин высказал мнение, что в Вашингтоне готовы придумывать что угодно ради достижения своих целей в Сирии.

Российский МИД, комментируя заявления Вашингтона о причастности Москвы к химическим атакам в Сирии, заявил, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию, сообщается на сайте министерства.

Российский постпред в ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия предложила создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции.

В ответ американский постпред Никки Хейли заявила, что США выступают против предложения по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР).

"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", — говорится в заявлении ведомства.

По российских дипломатов, США, обвиняя Дамаск в химатаках, навязчиво стремятся разыграть в Сирии те сценарии, которые они осуществили в бывшей Югославии, Ираке и Ливии.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин высказал мнение, что Вашингтон и дальше будет поддерживать такого рода пропаганду.

"Это все стандартная на протяжении длительного периода ситуация, когда, невзирая на имеющиеся факты, во всем, что происходит, обвиняют Россию и режим (президента Сирии Башара) Асада. Поэтому что ни говори, какие аргументы ни выдвигай, какие логичные предложения ни выкладывай на стол, американцы делают вид, что они не замечают логики и справедливости того, что мы предлагаем. Поэтому это как разговор с глухим – абсолютно бессмысленно. У них определена позиция: требования и намерения ликвидировать официальный режим в Дамаске, – и для этого делается все возможное. Любые небылицы выдвигаются с тем, чтобы американское общественное мнение следовало в русле той пропаганды, которую ежедневно на их головы выливает американский истеблишмент. Ничего нового", — сказал Владимир Фитин.

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