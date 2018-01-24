Мнение: спортсмены Белоруссии и России всегда будут помогать друг другу

Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. 8 сентября 2016

Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике, представитель белорусской делегации Андрей Фомочкин с флагом России на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. 8 сентября 2016

Белорусские олимпийцы сделают все, чтобы помочь российским атлетам на Играх в Пхенчхане, заявил первый вице-президент НОК Белоруссии Андрей Асташевич. Его слова дополнил в эфире радио Sputnik белорусский эксперт Дмитрий Болкунец.

Белорусские спортсмены-олимпийцы сделают все необходимое, чтобы помочь российским атлетам на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявил, выступая в Минске, первый вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Андрей Асташевич.

Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), россияне будут выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом. Также стало известно, что МОК не пригласил в Пхенчхан ряд ведущих российских спортсменов, в том числе биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

"Это братская нам страна, вы знаете, какое у нас отношение к ней. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь тем российским спортсменам, которые приедут на Олимпиаду", – цитирует слова Асташевича Sputnik Беларусь.

Свое мнение об отношениях Белоруссии и России в спортивной сфере высказал в эфире радио Sputnik белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

"Мне кажется, что отношения Белоруссии и России в спортивной сфере очень показательны. Мы помним, как на спортивном первенстве белорусские спортсмены несли российский флаг в знак солидарности (спортсмены из Белоруссии пронесли флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами, – ред.). Спорт должен быть вне политики, задачи спортсменов – популяризировать здоровый образ жизни. И конечно, я уверен, что спортсмены Белоруссии и России всегда будут помогать друг другу", – сказал Дмитрий Болкунец.

По его мнению, в характере белорусских и российских спортсменов есть общие черты.

"Они не "зациклены" на политических трендах в мире, их задача – нести все-таки какой-то положительный сигнал. В этом – их отличие от ряда других стран, где спорт стал частью большой политики. Для них спорт – это их творчество, их жизнь. А их зачастую совершенно бездоказательно в чем-то обвиняют. Особенно странно, когда проходит 4-5 лет после каких-то важных соревнований, и вдруг говорят, что там якобы, может быть, был допинг. Это превращается уже в какой-то балаган", – считает Дмитрий Болкунец.

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