"Кошмар стал реальностью". Политолог об антироссийской позиции Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи в Москве. 22 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи в Москве. 22 января 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Украину жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik отметил, что с подобным мнением трудно не согласиться.

Украина стала жертвой опаснейших геополитических экспериментов, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

"Не могу не затронуть ситуацию на соседней Украине, также ставшей жертвой опаснейших геополитических экспериментов. Пришедшие к власти в результате государственного переворота деятели пытаются вбить клин между двумя братскими народами", – сказал он, выступая на XXVI международных образовательных Рождественских чтениях.

По его словам, "продолжается попустительство захватам храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее клира и верующих".

Директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik отметил, что еще несколько лет назад трудно было себе представить Украину врагом России, однако сейчас это уже реальность. И все это произошло не без вмешательства Запада.

"Безусловно, господин Лавров прав. Потому что Украина в последние десятилетия является жертвой американских политических игр, причем, жертвой довольно успешных игр. А результатом этого является ее нынешняя оголтелая антироссийская позиция, которую мы видим. Потому что еще 20 лет назад представить себе Украину одним из главных антироссийских государств можно было только в кошмаре. А сейчас это уже реальность. Увы, политика, очень гибкая, она как пластилин, ее можно создавать, лепить. И вот американцы этим очень активно занимаются. Мы видим, как это происходит", – сказал Олег Бондаренко.

По его словам, процесс превращения РФ во "врага" в глазах украинцев велся планомерно на протяжении всей истории независимости Украины.

"На протяжении 25 лет на Украине менялось сознание людей, молодого поколения. Постепенно, капля за каплей, от одной коннотации к другой менялось восприятие России. Сначала просто говорилось, что Россия не всегда была нашим другом, но потом постепенно уже дошло до того, что стали пытаться показать, что Россия стала "врагом"", – отметил политолог.

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