Политолог: у Финляндии в отношении России – "дружественная акцентировка"

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что "не боится России". В эфире радио Sputnik политолог Александр Шатилов в эфире радио Sputnik расценил эти слова как готовность к сотрудничеству.

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Тимо Сойни в интервью газете Pais заявил, что "не боится России".

"Мы не боимся России. И они об этом знают и относятся к этому с уважением", – рассказал политик.

Кроме того, он выразил уверенность, что предстоящие выборы президента России никак не повлияют на политику Хельсинки.

"То, что происходит в России, – важно, но это не будет определять нашу политику", – подчеркнул министр.

Также Сойни считает, что нет необходимости в единой европейской армии, поскольку он видит в ней альтернативу НАТО, с которой хотел бы продолжить сотрудничество и сохранить "открытые двери для Финляндии".

При этом он объяснил, почему Финляндия до сих пор не вступила в Североатлантический альянс.

"Те, кто поддерживают вступление в НАТО, делают это из-за боязни России. А те, кто не хотят вступать, считают, что отношения с Россией и так хорошие", – сказал Сойни.

В заключение он отметил, что Финляндии пришлось "заплатить свою цену" за ответные меры России на санкции Евросоюза.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве России, политолог Александр Шатилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Финляндия ориентирована на сотрудничество с Россией.

"Страны Северной Европы гораздо более "вменяемы" в плане взаимодействия с Россией, чем некоторые их европейские коллеги – они в большей степени ориентированы на сотрудничество, и у них исторически меньше комплексов, связанных с Россией, поэтому там весьма аккуратны в плане антироссийской риторики. Но в Финляндии есть и деструктивные силы: определенная часть военных и политиков провашингтонского плана всячески пытаются затянуть страну в Североатлантический альянс. Но, судя по официальным заявлениям МИД Финляндии, все-таки акцентировка дружественная в отношении России. Слова Тимо Сойни "мы не боимся России" означают "Россия не нападет". Хотя министр вынужден реагировать на определенные настроения в финском истеблишменте, лавировать между теми, кто выступает за финский нейтралитет и теми, кто – за интеграцию Финляндии в альянс. Идет очень сильное внешнее давление, европейские элиты сильно "зачищены" американцами, которые требуют от Финляндии определиться. Но финны предпочитают держать паузу, и не мытьем, так катаньем сохранить определенный нейтралитет", – сказал Александр Шатилов.

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