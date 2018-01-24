Крымский депутат: если из ПАСЕ к нам приедут, на чем спекулировать будут?

ПАСЕ призвала Россию соблюдать права человека в Крыму и предоставить международным организациям "беспрепятственный доступ" на полуостров. Эти заявления прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине".

В ней содержится, в частности, призыв к России "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также Россию призывают соблюдать права человека в Крыму, снять "запрет на меджлис крымских татар"* и предоставить международным организациям "беспрепятственный доступ" на полуостров.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. Россия с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

Призыв ПАСЕ к России по поводу Крыма прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"ПАСЕ в своем заявлении ссылается на абсолютно необъективные данные и не обладает пониманием той реальной ситуации, которая сложилась в Республике Крым. Ни о каком нарушении прав человека в российском Крыму даже речи не идет. А речь идет только о каких-то непонятных докладах, которые заслушиваются в различных международных институтах, а ссылки, которые приводятся в этих докладах, идут на информацию, полученную на территории Украины. То есть они не основываются на объективных наблюдениях, сделанных на территории нашей республики", — отметил Владислав Ганжара.

Он особо остановился на призыве ПАСЕ обеспечить "беспрепятственный доступ" для представителей международных организаций на полуостров.

"Крым открыт и готов принимать представителей различных международных организаций — ПАСЕ, ОБСЕ и так далее. Но мы же понимаем, что если они приедут, то им спекулировать не на чем будет, потому они уже не смогут отрицать объективную реальность. А пока что мы видим только пустую риторику и спекуляции", — убежден Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

*Экстремистская организация, запрещена в России.

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