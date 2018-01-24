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Американист: США нацелились повторить в отношении России политику Рейгана

14:5824.01.2018
(обновлено: 15:02 24.01.2018)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в РейкьявикеГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Запад путем санкций хочет создать давление на Россию, считает глава ВТБ Андрей Костин. Политолог-американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik рассказал, по каким направлениям западные страны, прежде всего США, пытаются осуществить это давление.

Запад хочет посредством санкций создать давление на Россию, это экономическая война, заявил глава ВТБ Андрей Костин на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Логотип Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
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"Это то, чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт", – заявил он, отвечая на вопрос об опасениях санкций.

"Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно", – добавил он.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США пытаются осуществить давление на Россию по трем направлениям.

"Я думаю, Запад нацелен на то, чтобы повторить ту политику, которую проводил (40-й президент США) Рональд Рейган. Эта политика заключалась в том, чтобы осуществить давление на Советский Союз в трех сферах. Первая сфера – это ввязать Советский Союз в гонку вооружений. И сейчас администрация (президента США Дональда) Трампа как раз идет по этому пути, ведь именно на это нацелены все последние тенденции в области оборонной политики США. Россию пытаются втянуть в гонку вооружений. Это первый курс. Второй курс нацелен на то, чтобы подорвать Россию экономически. И вопросы санкций как раз и преследуют эту цель. И третий курс давления – это, конечно, попытка использовать внутреннюю диссидентуру, оппозицию, чтобы "расшатать" страну изнутри", – сказал Константин Блохин.

По его мнению, США пытаются устранить своего главного геополитического конкурента в лице России.

"Таким образом, американскую внешнюю политику надо рассматривать комплексно: гонка вооружений, экономические санкции и использование внутренних диссидентов для "расшатывания" страны. И сейчас мы все видим, что администрация Трампа и американский истеблишмент пытаются эту политику реализовать на практике, чтобы попытаться устранить своего главного геополитического конкурента", – считает Константин Блохин.

В 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и ситуации на Украине США и ЕС ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Речь, в частности, идет о персональных санкциях против граждан России и Украины, которых Запад обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета республики. В черный список также входят и юридические лица.

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Мнение: Пентагон основательно готовится к возможному конфликту НАТО с РФ
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против российской экономики. Документ, в частности, предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России. 

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва приняла ответные меры, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран ЕС. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
megremegre
Американцы и так болеют манией величия, а сейчас к власти пришел человек амбициозный, самовлюбленный, недальновидный и импульсивный. Будут давить еще сильнее. Надо активнее искать союзников и не только в Азии, но и в Европе. Сталин тоже говорил, что Германия никогда не нападёт на СССР, не надо наступать на одни и те же грабли. Что толку искать смысл в речах - если их обладатели ждут только нашего нашего фиаско. Зачем оправдываться перед ними в том числе, если не виноват? Надо жестче отстаивать свои интересы. Покажешь характер, может до кулаков и не дойдёт дело. А так, как сейчас - сожрут и не подавятся.
15:24
24.01.2018
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sklad223zhest
Политика Рэйгана прокатила с Горбачёвым. Это как хулигану у ребёнка конфетку отобрать, а сейчас дзюдоист.
15:23
24.01.2018
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