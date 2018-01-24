Американист: США нацелились повторить в отношении России политику Рейгана

Запад хочет посредством санкций создать давление на Россию, это экономическая война, заявил глава ВТБ Андрей Костин на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
"Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно", – добавил он.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США пытаются осуществить давление на Россию по трем направлениям.
"Я думаю, Запад нацелен на то, чтобы повторить ту политику, которую проводил (40-й президент США) Рональд Рейган. Эта политика заключалась в том, чтобы осуществить давление на Советский Союз в трех сферах. Первая сфера – это ввязать Советский Союз в гонку вооружений. И сейчас администрация (президента США Дональда) Трампа как раз идет по этому пути, ведь именно на это нацелены все последние тенденции в области оборонной политики США. Россию пытаются втянуть в гонку вооружений. Это первый курс. Второй курс нацелен на то, чтобы подорвать Россию экономически. И вопросы санкций как раз и преследуют эту цель. И третий курс давления – это, конечно, попытка использовать внутреннюю диссидентуру, оппозицию, чтобы "расшатать" страну изнутри", – сказал Константин Блохин.
По его мнению, США пытаются устранить своего главного геополитического конкурента в лице России.
"Таким образом, американскую внешнюю политику надо рассматривать комплексно: гонка вооружений, экономические санкции и использование внутренних диссидентов для "расшатывания" страны. И сейчас мы все видим, что администрация Трампа и американский истеблишмент пытаются эту политику реализовать на практике, чтобы попытаться устранить своего главного геополитического конкурента", – считает Константин Блохин.
В 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и ситуации на Украине США и ЕС ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Речь, в частности, идет о персональных санкциях против граждан России и Украины, которых Запад обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета республики. В черный список также входят и юридические лица.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва приняла ответные меры, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран ЕС.
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