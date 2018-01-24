Мнение: армия России превосходит все армии мира в важнейшем показателе

Расходы России и Британии на оборону практически сопоставимы, однако российская армия превосходит по своей мощи британскую, пишет The Telegraph.
Согласно данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 млрд долларов, у Британии – 52,5 млрд долларов. При этом, как пишет газета, армии двух стран значительно отличаются по своей мощи.
По информации The Telegraph, численность российской армии составляет более 830 тысяч человек, в то время как британская армия располагает 152 тысячами военнослужащих. Российская армия превосходит британскую и по количеству единиц боевой техники – 270 тысяч против 82 тысяч. Кроме того, Россия имеет на вооружении около 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как Британия значительно уступает по этим количественным показателям – 227 и 623 единицы соответственно.
При этом высшие британские военные чины заявляют, что британская военная техника лучше российской техники по качеству. Однако издание отмечает, что одно лишь численное превосходство дает России преимущество, в то же время качество российской военной техники постоянно улучшается.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что британское издание не упомянуло самый важный показатель превосходства российской армии.
"Наши вооруженные силы хвалят Соединенные Штаты Америки, Британия. Это делается накануне решения вопроса о выделении дополнительных средств на оборону в этих странах. Причем в США годовой бюджет в 700 млрд долларов – это не оборонный бюджет, а бюджет войны. Поэтому, когда нас хвалят наши враги, надо к этому спокойно относиться. Мы превосходим, превосходили и будем превосходить в важнейшем показателе – в боевом духе. Нет в мире другого солдата, кроме русского, который готов умереть за Отечество бескорыстно для себя, только – за свободу, за независимость державы. Все остальные армии мира воюют за деньги, поэтому они априори в проигрыше", – считает Александр Жилин.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.