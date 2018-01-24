Мнение: армия России превосходит все армии мира в важнейшем показателе

Погрузка боевой техники и военнослужащих России и Индии на борт корабля Адмирал Невельской в рамках международных российско-индийских учений Индра - 2017 во Владивостоке. 26 октября 2017

Погрузка боевой техники и военнослужащих России и Индии на борт корабля Адмирал Невельской в рамках международных российско-индийских учений Индра - 2017 во Владивостоке. 26 октября 2017

The Telegraph сравнила российскую и британскую армии. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин высказал мнение, что британское издание не упомянуло самый важный показатель превосходства российской армии.

Расходы России и Британии на оборону практически сопоставимы, однако российская армия превосходит по своей мощи британскую, пишет The Telegraph.

Издание анализирует вооруженные силы двух стран на фоне заявления начальника Генштаба Великобритании Ника Картера о превосходстве российской армии над британской.

Согласно данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 млрд долларов, у Британии – 52,5 млрд долларов. При этом, как пишет газета, армии двух стран значительно отличаются по своей мощи.

По информации The Telegraph, численность российской армии составляет более 830 тысяч человек, в то время как британская армия располагает 152 тысячами военнослужащих. Российская армия превосходит британскую и по количеству единиц боевой техники – 270 тысяч против 82 тысяч. Кроме того, Россия имеет на вооружении около 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как Британия значительно уступает по этим количественным показателям – 227 и 623 единицы соответственно.

При этом высшие британские военные чины заявляют, что британская военная техника лучше российской техники по качеству. Однако издание отмечает, что одно лишь численное превосходство дает России преимущество, в то же время качество российской военной техники постоянно улучшается.

The Telegraph также подчеркивает, что российские власти проводят обширную модернизацию вооруженных сил, в то время как британская армия, по словам генерала в отставке Ричарда Бэрронса, устарела на 20 лет.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что британское издание не упомянуло самый важный показатель превосходства российской армии.

"Наши вооруженные силы хвалят Соединенные Штаты Америки, Британия. Это делается накануне решения вопроса о выделении дополнительных средств на оборону в этих странах. Причем в США годовой бюджет в 700 млрд долларов – это не оборонный бюджет, а бюджет войны. Поэтому, когда нас хвалят наши враги, надо к этому спокойно относиться. Мы превосходим, превосходили и будем превосходить в важнейшем показателе – в боевом духе. Нет в мире другого солдата, кроме русского, который готов умереть за Отечество бескорыстно для себя, только – за свободу, за независимость державы. Все остальные армии мира воюют за деньги, поэтому они априори в проигрыше", – считает Александр Жилин.

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