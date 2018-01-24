Военный эксперт: на Ту-95 обычные авиабомбы становятся высокоточными

National Interest рассказал о новой особенности российских бомбардировщиков Ту-95. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что модернизацией этих самолетов российская авиационная промышленность не ограничится.

Российские бомбардировщики Ту-95 получают способность быстро реагировать на изменение ситуации во время боевых действий и внезапное появление новых целей, пишет National Interest со ссылкой на экспертов.

Как сообщает издание, Ту-95 могут изменять целеуказание для крылатых ракет, которым уже задано направление полета. Во время операции по борьбе с терроризмом в Сирии российские бомбардировщики испытали СВП-систему (прицельно-навигационный комплекс), позволяющую перенаправлять ракеты.

Кроме того, согласно некоторым докладам, Ту-95 также способны перенацеливать ракеты, уже находящиеся в воздухе. По мнению экспертов, даже если такая возможность пока еще не реализована, она, "скорее всего, разрабатывается".

Таким образом, отмечает журнал, США перестали быть единственными обладателями высокоточного оружия.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что модернизацией этих бомбардировщиков российская авиационная промышленность не ограничится.

"Наши Ту-95 в модификации МС прошли глубокую модернизацию, позволяющую нести современное оружие. Речь идет о крылатых ракетах Х-101. Эти ракеты являются высокоточным оружием дальнего радиуса действия. Понятное дело, что бортовой комплекс, который управляет этими ракетами, был поставлен современный, цифровой. Помимо этого, Ту-95 дорабатывались приборами СВП, позволяющими делать обычные боеприпасы – авиационные бомбы – высокоточными. Все эти свои возможности Ту-95 продемонстрировал в Сирии, показал, что технику, которая имеет давнюю историю создания – Ту-95 был создан в 60-х годах прошлого века – можно сделать достаточно мощным и современным оружием. Но стоит учитывать, что ресурс самолета скоро закончится, они начнут сходить со службы к 2025 году. На смену им пойдут более современные модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-160М2, которые будет выпускать наша авиационная промышленность. Кстати, в ближайшее время состоится полет первого Ту-160М, который выпущен по программе модернизации", – сказал Алексей Леонков.

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