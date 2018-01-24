В резолюции также говорится о том, что Москва должна перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.
Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар" (экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ред.).
В принятой резолюции звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.
При этом ПАСЕ высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека".
Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал принятие данной резолюции очередным политическим решением.
"К сожалению, резолюции ПАСЕ в последнее время носят исключительно политический характер. Потому что надо предоставить реальные доказательства и присутствия военных, и присутствия российской военной техники. А мы видим только официальные поставки в виде гуманитарных грузов. Привозят сахар, муку, самые необходимые медикаменты, оборудование… Потому что Украина никак не помогает жизнеобеспечению данных территорий. В бюджете заложены средства на медицину, на образование, пенсионное обеспечение, но здесь ничего не делается, а делаются политические заявления", — сказал Владимир Олейник.
Что касается позиции самой Украины в отношении России, то она, по мнению украинского политика, довольно противоречивая.
"Если действительно есть поставки вооружения (Россией в Донбасс. — Прим. ред.), страну объявляют "агрессором", возникает вопрос: а как они будут у нее покупать газ тогда? Ведь на днях появилась информация, что планируют приобретать газ у России. Можете себе представить, что во время войны, объявляя страну "агрессором", который якобы захватил часть территории, с ней торговали? Это невозможно. Вы как-то между собой определитесь, незаконная украинская власть должна определиться — они красивые или умные. Но похоже, они ни то и ни другое", — считает Владимир Олейник.
Москва не раз декларировала, что она не участник внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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