ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России "прекратить финансовую и военную поддержку Донбасса". Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил свое отношение к принятой резолюции.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в которой призвала Россию "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Автор документа — литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

В резолюции также говорится о том, что Москва должна перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар" (экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ред.).

В принятой резолюции звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

При этом ПАСЕ высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека".

В тексте принятой резолюции, ко всему прочему, говорится о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине в результате войны на востоке страны и присоединения Крыма к России. Отмечается, что более четырех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. В связи с этим предлагается созвать конференцию по Украине для сбора средств на гуманитарную помощь и разработку стратегий координаций работы на этом направлении.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал принятие данной резолюции очередным политическим решением.

"К сожалению, резолюции ПАСЕ в последнее время носят исключительно политический характер. Потому что надо предоставить реальные доказательства и присутствия военных, и присутствия российской военной техники. А мы видим только официальные поставки в виде гуманитарных грузов. Привозят сахар, муку, самые необходимые медикаменты, оборудование… Потому что Украина никак не помогает жизнеобеспечению данных территорий. В бюджете заложены средства на медицину, на образование, пенсионное обеспечение, но здесь ничего не делается, а делаются политические заявления", — сказал Владимир Олейник.

Что касается позиции самой Украины в отношении России, то она, по мнению украинского политика, довольно противоречивая.

"Если действительно есть поставки вооружения (Россией в Донбасс. — Прим. ред.), страну объявляют "агрессором", возникает вопрос: а как они будут у нее покупать газ тогда? Ведь на днях появилась информация, что планируют приобретать газ у России. Можете себе представить, что во время войны, объявляя страну "агрессором", который якобы захватил часть территории, с ней торговали? Это невозможно. Вы как-то между собой определитесь, незаконная украинская власть должна определиться — они красивые или умные. Но похоже, они ни то и ни другое", — считает Владимир Олейник.

Москва не раз декларировала, что она не участник внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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