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Украинский политик: Киеву пора определиться — он "красивый или умный"

12:5924.01.2018
(обновлено: 13:58 24.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДорога из Углегорска в Дебальцево. Архивное фотоДорога из Углегорска в Дебальцево. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России "прекратить финансовую и военную поддержку Донбасса". Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik выразил свое отношение к принятой резолюции.

Ситуация в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Аналитик о призывах ПАСЕ открыть новый КПП в Луганской области: есть риски
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в которой призвала Россию "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Автор документа — литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

В резолюции также говорится о том, что Москва должна перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму и выступает за снятие "запрета на меджлис крымских татар" (экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ред.).

В принятой резолюции звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

При этом ПАСЕ высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека".

Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Политолог: России незачем "платить и каяться"
В тексте принятой резолюции, ко всему прочему, говорится о тяжелой гуманитарной ситуации на Украине в результате войны на востоке страны и присоединения Крыма к России. Отмечается, что более четырех миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. В связи с этим предлагается созвать конференцию по Украине для сбора средств на гуманитарную помощь и разработку стратегий координаций работы на этом направлении.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал принятие данной резолюции очередным политическим решением.

"К сожалению, резолюции ПАСЕ в последнее время носят исключительно политический характер. Потому что надо предоставить реальные доказательства и присутствия военных, и присутствия российской военной техники. А мы видим только официальные поставки в виде гуманитарных грузов. Привозят сахар, муку, самые необходимые медикаменты, оборудование… Потому что Украина никак не помогает жизнеобеспечению данных территорий. В бюджете заложены средства на медицину, на образование, пенсионное обеспечение, но здесь ничего не делается, а делаются политические заявления", — сказал Владимир Олейник.

Что касается позиции самой Украины в отношении России, то она, по мнению украинского политика, довольно противоречивая.

"Если действительно есть поставки вооружения (Россией в Донбасс. — Прим. ред.), страну объявляют "агрессором", возникает вопрос: а как они будут у нее покупать газ тогда? Ведь на днях появилась информация, что планируют приобретать газ у России. Можете себе представить, что во время войны, объявляя страну "агрессором", который якобы захватил часть территории, с ней торговали? Это невозможно. Вы как-то между собой определитесь, незаконная украинская власть должна определиться — они красивые или умные. Но похоже, они ни то и ни другое", — считает Владимир Олейник.

Москва не раз декларировала, что она не участник внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
17 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
dt20904
"власть должна определиться – они красивые или умные" - Они ХИТРЫЕ ... Они - НАЦИКИ .... А литовским "товаришчам" лучше подумать о собственной стране и собственной экономике. Крым, ДНР и ЛНР вполне проживут и без Литвы, неважно, будет существовать прибалтика или нет ... )))
13:25
24.01.2018
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Евгений Сазонов
Да сколько нашему правительству можно демагогией заниматься, сколько можно руководствоваться мифическим "международным правом"??? Если бы СССР им руководствовался, то во время Великой Отечественной вышли бы на границы страны и встали... а то вдруг кого обидим... В 2008 году Грузию недобили, встали... И что пожинаем? Во время дебальцевского котла вместо того, чтобы идти вперед, остановили наступление.. И что? кому нужны эти минские соглашения? России? Нет. Донбассу? Нет! они нужны Киеву и Западу, чтобы остановить ополченцев. И что теперь имеем? Может, хватит уподобляться Януковичу, который не хотел "проливать кровь", вернее переживал за свои деньги за границей. Может, хватит "выражать озабоченность" и пора начинать действовать?
13:31
24.01.2018
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