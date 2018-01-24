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Депутат ГД: конгресс нацдиалога Сирии в Сочи поднимет самый острый вопрос

12:3724.01.2018
(обновлено: 12:38 24.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы, Турция. 11 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы, Турция. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили выходящую на финишную прямую подготовку к предстоящему в Сочи конгрессу нацдиалога Сирии. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал об ожиданиях от встречи.

Вид на город Сочи
© Fotolia / D1974
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом операцию Турции в сирийском Африне и подготовку к конгрессу по национальному диалогу по Сирии в Сочи 29-30 января.

"Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что лидеры России и Турции обсудили подготовку к предстоящему в Сочи конгрессу сирийского национального диалога. 

"Выражена надежда, что конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса", – говорится в сообщении.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, которых Турция считает террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют боевики так называемой Сирийской свободной армии.

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

В эфире радио Sputnik депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко высказал мнение, что вопрос, связанный с сирийскими курдами, действиями Турции в Африне станет основным на предстоящем в Сочи конгрессе по сирийскому национальному диалогу.

"Это будет основным вопросом. Я не исключаю, что во многом именно из-за этого вопроса конгресс неоднократно переносился. Этот вопрос очень острый, его сирийцы связывают с территориальной целостностью. В любом случае, военного решения этого вопроса нет. Это вопрос исключительно переговоров, политического процесса. Конгресс сирийского национального диалога несколько раз откладывался, и думаю, что в конце января за сутки до его начала нельзя будет сказать ничего определенного – настолько сложен сегодня этот процесс. Но я уверен, что все понимают, что без переговоров, причем при посредничестве России, никаких решений не может быть. Надеюсь, что здравый смысл подскажет это противоборствующим сторонам, и конгресс состоится", – сказал Александр Ющенко. 

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