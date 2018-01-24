Что будет с долларом при новом главе ФРС? Прогноз экономиста

Американский сенат утвердил нового главу Федеральной резервной системы. В эфире радио Sputnik экономист Владимир Васильев оценил важность этого назначения для американской финансовой политики.

Сенат США утвердил Джерома Пауэлла главой Федеральной резервной системы – американского центрального банка, свидетельствуют результаты голосования.

Пауэлл – инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС.

Выдвинув кандидатуру Пауэлла, Дональд Трамп нарушил традицию, согласно которой президенты на первом сроке обычно продлевают полномочия действующего главы ФРС.

Срок пребывания в должности нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале.

Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал ФРС и лично Йеллен за политику низкой базовой ставки. Он заявлял, что глава ЦБ поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил важность этого назначения для американской финансовой политики.

"Это очень важное назначение. Его смысл в том, что ФРС по замыслу будет проводить политику, отличную от того, что проводили Бен Бернанке и Джанет Йеллен. Они были либералами в области монетарной политики, ориентировались на философию Демократической партии. Новый глава ФРС может быть определен консерватором, он в большей степени ориентирован на Республиканскую партию. Я предвижу, что будет некая политика укрепления позиций доллара, насколько это возможно в наше время, и будет проводиться политика, связанная со стимулированием деятельности фондовых рынков, то есть привлечение капитала. Эта тенденция обозначилась при Трампе. Вероятно, ФРС будет в большей степени ориентироваться на интересы американцев. В этом плане возможны противоречия между ФРС и, допустим, ЕЦБ. Потому что до этого эта политика либерального глобализма была синхронизирована. Но теперь, возможно, ФРС в большей степени будет ориентироваться на поддержание американской, а не мировой экономики", – полагает Владимир Васильев.

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