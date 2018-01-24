Политолог: встреча Порошенко и Волкера носит "церемониальный характер"

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, стороны отметили, что "Москва должна продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы".
Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса как элемент "общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины". Они также отметили важность завершения процесса обмена пленными.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов объяснил важность для украинского лидера встречи со спецпредставителем США.
"Встреча Петра Порошенко с Куртом Волкером имеет церемониальный характер перед согласованной встречей Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Порошенко беспокоит, что США ведут прямой диалог с Россией. И поэтому он пытается каким-то образом в этом участвовать, обсуждая вопросы текущей повестки. По сути, у него нет возможности влиять на ход переговоров, но он хочет это делать, поэтому демонстративно встречается с Волкером и достаточно подробно освещает эту встречу. На самом деле, все эти вопросы достаточно серьезные и сложные, но в формате общения с Порошенко они решены не будут – это вопросы большой внешней политики. Украина же выступает в своем собственном векторе, без оглядки на международные процессы, включая нормандский и минский форматы. Поэтому это лишь ритуальная церемониальная встреча, чтобы показать, что Порошенко тоже держит руку на пульсе", –сказал Александр Асафов.
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