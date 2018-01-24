Политолог: встреча Порошенко и Волкера носит "церемониальный характер"

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США Курт Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik объяснил важность встречи для украинских властей.

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США Куртом Волкером и обсудил с ним ситуацию в Донбассе: ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции, сообщается на сайте президента.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США Куртом Волкером. Было высказано серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны отметили, что "Москва должна продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы".

Порошенко и Волкер также обсудили закон о реинтеграции Донбасса как элемент "общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины". Они также отметили важность завершения процесса обмена пленными.

Парламент Украины на прошлой неделе принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов объяснил важность для украинского лидера встречи со спецпредставителем США.

"Встреча Петра Порошенко с Куртом Волкером имеет церемониальный характер перед согласованной встречей Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Порошенко беспокоит, что США ведут прямой диалог с Россией. И поэтому он пытается каким-то образом в этом участвовать, обсуждая вопросы текущей повестки. По сути, у него нет возможности влиять на ход переговоров, но он хочет это делать, поэтому демонстративно встречается с Волкером и достаточно подробно освещает эту встречу. На самом деле, все эти вопросы достаточно серьезные и сложные, но в формате общения с Порошенко они решены не будут – это вопросы большой внешней политики. Украина же выступает в своем собственном векторе, без оглядки на международные процессы, включая нормандский и минский форматы. Поэтому это лишь ритуальная церемониальная встреча, чтобы показать, что Порошенко тоже держит руку на пульсе", –сказал Александр Асафов.

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