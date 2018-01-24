Мнение: отказом от расследования химатак в Сирии США признают свою вину

США не желают создать механизм по расследованию химатак, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Если бы Вашингтон согласился, то всплыло бы много неудобных фактов. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Илдус Ярулин.

Отказ США от предложенной Россией резолюции по расследованию химатак в Сирии свидетельствует о нежелании Вашингтона создать профессиональный и независимый механизм, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Ранее он сообщил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

По словам Небензи, "то, что нашу резолюцию отвергают с порога, говорит о многом". "Это еще раз выдает истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм", – отметил Небензя.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, тем временем, заявил, что сирийские власти в понедельник, 22 января, якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте, при этом дипломат возложил ответственность за это на Россию.

"Кто бы ни был ответственным за эти атаки, на самом деле это Россия, в конце концов, ответственна за жертвы в Гуте и не поддающиеся измерениям сирийские жертвы от химических атак, осуществленных с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии", – сказал госсекретарь.

Ранее в Госдепе США также заявляли, что Россия якобы использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что Вашингтону невыгодно объективное расследование химатак в Сирии.

"Если США действительно к этому подключатся, то будет хорошая база, чтобы все расследовать. Но всплывают "Белые каски", которые постоянно публикуют снимки "жертв" химической атаки со стороны Сирии, а мы знаем, что все эти "независимые" организации напрямую работают с американскими представителями. Но может случиться такая ситуация, что выплывут какие-то не очень удобные для США факты. Американцы сейчас в серьезном кризисе на Ближнем Востоке, и допустить создание какой-то независимой комиссии под эгидой ООН – это для них равносильно тому, чтобы подписать себе приговор. Хотя, с другой стороны, этот отказ можно расценивать, как косвенное признание того, что у США там как-то все не очень складывается. Это в определенной мере признание своей вины. Передача вооружений курдам привела к тому, что там, по сути, идет война. Если добавятся данные по химоружию, будет вообще плохо. Хорошо кричать "держи вора", но мы же знаем, кто кричит – на том и шапка горит", – отметил Илдус Ярулин.

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