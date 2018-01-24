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Аналитик о призывах ПАСЕ открыть новый КПП в Луганской области: есть риски

08:5024.01.2018
(обновлено: 09:56 24.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСитуация в районе пропускного пункта Станица Луганская в ДонбассеСитуация в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПАСЕ призвала открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселение Золотое Луганской области. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik прокомментировал этот призыв.

Резолюция ПАСЕ "О гуманитарных последствиях войны на Украине" содержит призыв открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое Луганской области.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Принятый документ содержит призывы к России, Украине, "всем воющим сторонам", европейским структурам, а также к мировому сообществу.

"Ассамблея призывает все воюющие стороны открыть новые контрольно-пропускные пункты, в частности, контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое Луганской области", – говорится в принятом документе.

В резолюции также говорится о необходимости уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечивать защиту гражданских лиц и их полный доступ к основным услугам.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В резолюции "о гуманитарных последствиях войны на Украине", в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, перестать признавать паспорта, выданные там, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что любые резолюции ПАСЕ без присутствия России не имеют никакого смысла.

"В ПАСЕ никак не могут понять, что в отсутствии России любые резолюции не имеют вообще никакого смысла: взывать к отсутствующему бесполезно", – написал Пушков в Twitter.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич отметил, что выполнение решения ПАСЕ может нести определенные риски.

"Призыв открыть еще один КПП у населенного пункта Золотое в Луганской области без участия России в этом решении ПАСЕ, конечно же, не имеет той силы, которую должен бы иметь – Россия является участницей переговорного процесса, посредником между киевскими властями и властями самопровозглашенных республик. Поэтому ее участие в таких вопросах обязательно. К тому же, прежде чем выносить такое решение, ПАСЕ должна была согласовать свои действия с руководством Луганской народной республики, поскольку это приграничная территория, которая находится на разделительной линии, и это может нести определенные риски. В непосредственной близости от Золотого находятся украинские войска, поэтому неизвестно, как будет проходить перемещение пассажиропотока через этот КПП с учетом того, что возможны провокации со стороны украинской армии и националистических формирований", – сказал Владислав Гулевич.

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Комментарии
14 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
fedor.fortuna
А почему ПАСЕ не потребует от США не поставлять Украине оружие и не поддерживать милитаристский пыл неонацистов ?
09:44
24.01.2018
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Михаил Семенов Семенов
В переводе на человеческий - "призыв ПАСЕ прекратить финансовую поддержку..." - означаете , что Россия и ее народ должны помочь нацистам украинским и из ПАСЕ задушить рукой голода людей, русских людей, которые отстаивают вроде бы гарантированные им Декларацией ООН общечеловеческие права. Что же - будем лучше знать, что они понимают под правами человека, а также и что такое "ПАСЕ"
09:31
24.01.2018
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