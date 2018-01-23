Политолог: России незачем "платить и каяться"

В Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ. Делегация РФ в этот раз, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. Этот факт в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Богдан Безпалько.

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже.

"Они говорят: "Мы не хотим выплачивать взносы в организации, пока действуют санкции против нашей парламентской делегации", – отметил Йенсен.

Он подчеркнул, что в ПАСЕ выступают за снятие санкций с российской делегации при условии, что Москва "выполнит резолюцию, которую мы предложили".

Сегодня в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ.

Российская делегация в этот раз, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. Москва с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации делегации документы, поскольку в 2014-2015 годах ее лишили права голоса на сессиях из-за позиции по Крыму.

В Москве не раз предлагали пути выхода из кризиса, в том числе выдвигали идею документально закрепить недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года Россия заявила о приостановке части выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановят.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что в условиях, когда страна лишена голоса на сессиях ПАСЕ, участие в работе ассамблеи не имеет смысла.

"Это площадка, на которой Россию могут обливать грязью, демонстративно унижать ее представителей и так далее. В этом случае членские взносы – весьма значительные, – которые можно было бы направить на развитие российских регионов платить в эту организацию странно и нецелесообразно", – считает Богдан Безпалько.

По его словам, в возобновлении сотрудничества России с ПАСЕ объективно заинтересованы обе стороны, но руководство ассамблеи пока не продемонстрировало конструктивного подхода к решению этой проблемы.

"Есть такой мем в Интернете – "платить и каяться". От нас пока что ждут, что мы будем платить взносы и при этом будем счастливы от одного лишь факта, что мы вроде бы как участвуем в работе ПАСЕ. Но зачем нам при нынешних условиях ПАСЕ, если Россия, например, является постоянным членом Совета Безопасности ООН. А ПАСЕ – это своего рода престижный клуб, в котором Россия раньше могла высказать свою позицию, но который, к сожалению, оказался крайне антироссийским ", – сказал Богдан Безпалько.

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