Роднянский: у "Нелюбви" в оскаровской гонке шансы, без сомнения, есть

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Продюсер картины Александр Роднянский в эфире радио Sputnik оценил шансы ленты на победу.

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

В число претендентов на престижную премию в этой категории также вошли "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman, режиссер Себастьян Лелио, Чили), "Оскорбление" (The Insult, Зиад Дуэри, Ливан), "О теле и душе" (On Body and Soul, режиссер Ильдико Эньеди, Венгрия), "Квадрат" (The Square, Рубен Эстлунд, Швеция).

Вручение наград состоится четвертого марта.

Ранее "Нелюбовь" номинировали на еще одну престижную премию – "Золотой глобус". В 2015 году другая картина Звягинцева – "Левиафан" – стала лауреатом "Золотого глобуса" и претендовала на "Оскар".

Продюсер картины "Нелюбовь" Александр Роднянский в эфире радио Sputnik оценил шансы ленты на завоевание "Оскара".

"Давайте так скажем: шансы, без сомнения, есть. Ситуация конкурентная. Самое лучшее – это то, что в этом году нет фаворита, то есть картины заведомо лидирующей. Как было, скажем, три года назад, когда против нашей картины "Левиафан" чрезвычайно успешно шла польская картина замечательного режиссера Павла Павликовского "Ида". Она вышла в прокат за полгода до оскаровской гонки, успела собрать ворох американских наград и восторженных отзывов прессы. И нам предстояло "догонять" ее в сознании и восприятии членов Американской академии (кинематографических искусств и наук)… В общем, ситуация была заведомо не в нашу пользу. Нам удалось догнать и перегнать "Иду" на "Золотом глобусе" – мы выиграли тогда "Золотой глобус" – но не удалось опередить ее в борьбе за "Оскар". В этом году все пять картин имеют приблизительно равные шансы – все картины очень сильные, победители ключевых международных фестивалей… То есть конкуренция равная, боевая, жесткая, но, безусловно, оставляющая нам поле для надежды", – отметил Александр Роднянский.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Также по итогам фестиваля "Нелюбовь" получила самые высокие оценки у жюри международных критиков журнала Screen International. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международных фестивалях в Мюнхене и Лондоне, а также номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.