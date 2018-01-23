Эксперт: разрыв ядерной сделки с Ираном чреват необратимыми последствиями

В МИД РФ считают, что курс США на "доработку" ядерной сделки с Ираном подрывает уже достигнутые договоренности. В эфире радио Sputnik эксперт Ирина Федорова рассказала о возможных последствиях нарушения условий сделки западными странами.

Инициатива США и "евротройки" о создании рабочей группы по сделке с Ираном не приведет к позитивному развитию событий вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь с визитом в Лондоне.

"Мы видели сообщения об этом. Ранее с нашей стороны уже говорилось о том, что тема возможной "доработки" СВПД в том виде как она сейчас позиционируется Вашингтоном, приобретает явную направленность на то, чтобы подорвать договоренность, осложнить ее дальнейшую реализацию", – заявил Рябков.

"Мы не считаем, что какие бы то ни было договоренности и понимания, которые могут быть достигнуты в этом формате, без привлечения Ирана и других участников СВПД, будут иметь значение с точки зрения сохранения нами позиции в пользу полного выполнения соглашения без каких бы то ни было корректировок", – добавил замглавы МИД РФ.

Он отметил, что в Москве "не ожидают позитивного развития вследствие подобного рода решений и возможных договоренностей".

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировала старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова.

"Сейчас, когда практически провалилась его политика в отношении Северной Кореи – КНДР показала, что она не зависит от решений США – президент (США Дональд) Трамп все свое внимание переключил на Иран. Он хочет или дополнить эту сделку (с Ираном), или просто ее аннулировать", – отметила Ирина Федорова.

По ее мнению, нарушение Вашингтоном условий "ядерной сделки" с Ираном чревато очень тяжелыми последствиями не только для региона Ближнего Востока, но и для всей системы международной безопасности.

"Я думаю, что Иран ни при каких условиях сам не будет нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН 2231, которая утвердила соглашение по иранской ядерной программе. А любое нарушение другими подписантами соглашения, думаю, Иран будет рассматривать как очень серьезный повод для выхода из этого соглашения. Это очень опасно. Это затруднит решение конфликтных ситуаций в регионе Ближнего Востока, станет плохим прецедентом для дипломатического урегулирования кризиса на Корейском полуострове. То есть, последствия могут стать очень тяжелыми и даже в каких-то случаях необратимыми", – уверена Ирина Федорова.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него.

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