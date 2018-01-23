"Произошел сбой". Политолог о карте "без Крыма" на Украине

В украинском городе Сторожинец в государственный праздник вывесили карту без Крыма, пишут местные СМИ. Политолог, зампредседателя ОП Крыма Александр Форманчук поделился с радио Sputnik своим мнением об "инциденте".

Карту Украины без Крыма вывесили в городе Сторожинец Черновицкой области над праздничной сценой в связи с торжествами ко Дню соборности Украины, сообщает местное издание "Сторожинец.инфо".

"На торжествах ко Дню соборности Украины на празднично подготовленной сцене… красовалось весьма специфическое изображение карты Украины – на плакате, который должен изобразить наше государство единственной и соборной, отсутствовала одна часть – Крым", – говорится в сообщении.

День соборности – украинский государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Также в этот день в 1918 году была провозглашена независимость УНР.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о "карте без Крыма" на Украине.

"Я думаю, что, скорее всего, где-то произошел какой-то сбой. Потому что если брать официальную политику сегодняшней Украины, то, к сожалению, она еще не прошла апогея в нагнетании русофобских настроений. Последние события всем известны – это принятие закона о реинтеграции Донбасса. Тему Крыма они постоянно пытаются втаскивать в международную повестку дня, нагнетать ее. Они постоянно демонстрируют готовность к какой-то "деоккупации" Крыма – непонятно какой. Нам, честно говоря, такие настроения даже в чем-то сегодня выгодны, потому что они помогают дополнительно консолидировать общество. Крымчане еще раз убеждаются, что если бы не возвращение в Россию, мы с ужасом думаем, что могло бы быть", – сказал Александр Форманчук.

По его словам, Киев строит свою политику на русофобии, но сегодня сами киевские власти переживают не лучшие времена.

"Нынешний украинский политический класс идет на поводу у русофобских настроений, как ресурса удержания власти в своих руках. Хотя внутри власти идет очень серьезный процесс расслоения, (Петр) Порошенко как президент (Украины) уже под большим сомнением, он не только на второй срок может быть не избран, у него проблемы, как до конца первого уцелеть. То есть кризис нарастает. Правда, эта политика – реинтеграции, "деоккупации", русофобии – пика своего еще не прошла", – считает Александр Форманчук.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве не раз подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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