"Универсальная система". Эксперт назвал вероятных покупателей С-400

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017

Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф на выставочной площадке на полигоне Кадамовский в Ростовской области во время подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2017

В Минобороны РФ анонсировали новые контракты на поставки ЗРК С-400 "Триумф" в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik предположил, какие страны может заинтересовать покупка ЗРК.

Москва ведет переговоры о продаже зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он назвал С-400 "уникальным комплексом", характеристики которого не превзошел никто в мире. По его словам, это подтверждает недавно заключенный контракт на поставку ЗРК с Турцией, одним из членов НАТО.

Шойгу подчеркнул, что без обсуждения вопросов приобретения российского оружия уже не обходится ни одна встреча с зарубежными коллегами.

Он отметил, что сейчас два комплекса "Триумф" несут круглосуточное дежурство в Сирии. Россия готова поделиться опытом применения техники и вооружения в Арабской Республике.

"Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Силы специальных операций и на отдельном месте – российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", – сказал министр.

В прошлом году договор о покупке С-400 заключила Турция. В конце декабря Москва и Анкара подписали кредитное соглашение по приобретению двух батарей С-400. Кроме того, стороны договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Накануне газета Times of India со ссылкой на военный источник сообщила, что Россия и Индия завершают переговоры по поставке пяти дивизионов С-400. Сумма сделки, по информации издания, составит порядка 390 млрд рупий (около 5,5 млрд долларов).

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко предположил, какие страны может заинтересовать покупка С-400.

"Стоимость системы достаточно высока, поэтому покупателями могут быть состоятельные страны, те, для кого вопрос противодействия воздушным угрозам особенно актуален. Ближайшим покупателем наверняка будет Индия. Возможно, интересно было бы приобрести такую систему Вьетнаму, а также Египту. Покупателем, вероятно, могла бы стать Саудовская Аравия. Но здесь могут сыграть роль политические факторы, связанные с США. Хотя сбрасывать страну из разряда вероятных покупателей не стоит, поскольку система С-400 универсальна, она работает, в том числе, против баллистических ракет малой и средней дальности, тактических ракет, а угроза их распространения сейчас актуальна как никогда. Не будем забывать, сколько ракет запустили хуситы по войскам коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией", – сказал Олег Пономаренко.

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