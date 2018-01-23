Военный эксперт рассказал о цели поставок Javelin в Грузию

Грузия получила первые американские противотанковые комплексы Javelin. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин высказал мнение, что усиление грузинской армии в Вашингтоне рассматривают как возможность "досадить" России.

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin уже доставлены в Грузию.

Ранее Госдеп США одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin.

"Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте", — заявил Изория журналистам после встречи с послом США Яном Келли.

По словам министра, вскоре грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил пользования системой.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что США действуют в рамках старой стратегии.

"Поставка Javelin — это продолжение старой стратегии, направленной на усиление грузинской армии, которая рассматривается США как сдерживающий фактор против России. Поскольку еще в 90-х годах был разработан план по ограничению российского влияния на Кавказе и одна из ключевых ставок делалась на Грузию. Собственно, это был один из мотивов "революции роз" в 2003 году, когда свергали Шеварднадзе и приводили к власти полностью проамериканское правительство Саакашвили. Нынешние власти Грузии не так агрессивно настроены по отношению к России, но в целом следуют в фарватере политики Вашингтона, поэтому американцы продолжают их военно-техническую поддержку и спекулируют на теме принятия Грузии в НАТО. Грузия рассматривается Соединенными Штатами как одна из площадок, где можно "досадить" России на ее южном фланге", — сказал Борис Рожин.

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