Эксперт о сокращении транзита газа: непонятно, на что рассчитывают в Киеве?

Киев назвал причину сокращения транзита российского газа через Украину. В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что эти причины ни для кого не являются секретом.

"Газпром" в январе сократил транзит газа через Украину в Европу на 25% по сравнению с началом месяца, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему – ред.) сократился с 238,7 до 180 млн кубических метров в сутки", – сказал Белявский агентству УНИАН.

По его словам, это связано со снижением уровня потребления газа в Европе из-за относительно теплой погоды, отбором газа, накопленного в летнее время, и направлением его через "Северный поток".

"Газпром" сообщал, что с 1 по 20 января сократил транзит газа через Украину в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три недели компания поставила 4,3 млрд кубометров сырья.

При этом поставки топлива в Европу по другим направлениям – газопроводам "Северный поток", "Ямал – Европа" – остаются стабильно высокими.

Как пояснил в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, транспортировка по украинскому маршруту является для "Газпрома" самой дорогой, поэтому компания загружает наиболее короткие, наиболее выгодные для себя в плане тарифа маршруты.

"Ни для кого не является секретом, что маршрут транспортировки российского газа через Украину является самым длинным, плюс тариф транзита на территории Украины гораздо выше, чем транзитный тариф на территории Белоруссии либо тариф "Северного потока". Соответственно, "Газпром" максимально загружает наиболее короткие, наиболее выгодные для себя в плане тарифа маршруты. Не стоит забывать, что "Северный поток" принадлежит "Газпрому" на 51%, а "Ямал – Европа" на территории Белоруссии – на 100%. Поэтому, естественно, "Газпром" будет и в дальнейшем максимально загружать именно эти направления, которые гораздо более выгодны для него, чем украинский маршрут. Поэтому непонятно, на что вообще могут рассчитывать украинские чиновники, либо сотрудники "Нафтогаза Украины"", – сказал Сергей Правосудов.

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