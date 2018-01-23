Депутат от Крыма: на Украине некому открепить корабли от наших причалов

Глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что его страна не собирается забирать свою военную технику из Крыма. Это заявление прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительных уведомлений не нужно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальных нот по этому вопросу. Он добавил, что Украина не будет делать ничего, что может ослабить ее политическую или юридическую позиции.

"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение", – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что не знает, были ли "какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам".

В январе Владимир Путин сообщил, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма, хотя она и в плачевном состоянии. Он уточнил, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Песков тогда назвал слова главы государства "жестом доброй воли", способным сдвинуть урегулирование украинского кризиса с мертвой точки.

В комментарии для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высказал мнение, что у Украины нет ни технических возможностей, ни специалистов для того, чтобы перегнать технику из Крыма.

"На Украине не хватает боцманов для развязывания морских узлов, на которые закреплены корабли национальных ВМС (на крымских причалах – ред.). Кроме того, далеко не секрет, что подогреть корабельные дизеля должны специально подготовленные люди. А эти люди, приехав в Крым, могут сфотографировать хорошие дороги, дружелюбное население, а самое главное – при общении убедиться в отсутствии желания крымчан возвращаться на Украину, что идет вразрез со словами "плачущего убийцы" Петра Порошенко", – сказал Руслан Бальбек.

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