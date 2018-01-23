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"Разгорелся аппетит". Военный эксперт о ситуации со штурмовиками А-10 в США

13:3423.01.2018
(обновлено: 13:39 23.01.2018)
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiАмериканские штурмовики Фэйрчайлд Рипаблик A-10 Тандерболт II на авиабазе ВВС США Девис-Монтен в Тусоне, АризонаАмериканские штурмовики Фэйрчайлд Рипаблик A-10 Тандерболт II на авиабазе ВВС США Девис-Монтен в Тусоне, Аризона
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Более трети американских штурмовиков А-10 могут больше никогда не взлететь, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин поделился мнением о том, что на самом деле стоит за выводами о "бородавочниках".

Более трети американских штурмовиков A-10 Thunderbolt II, прозванных "бородавочниками" за неказистый внешний вид, скорее всего, станут непригодными для полетов, сообщает журнал Popular Mechanics

Если руководство ВВС США не найдет средств на покупку новых крыльев для военной техники, значительная часть A-10 никогда не взлетит, и это может стать "еще одним гвоздем в крышку гроба" штурмовика, который Соединенные Штаты не могут "отправить на пенсию" уже более трех десятилетий, пишет издание.

В 2007 году фирма Boeing выиграла контракт на 2 млрд долларов на поставку 242 пар новых крыльев для "бородавочников", парк которых насчитывает 280 единиц. Как утверждает компания, ВВС США получили 173 новых комплекта, после чего не стали продлевать контракт. 

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / createordie
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Издание утверждает, что, несмотря на заявление министра ВВС США Хизер Уилсон о возможном выделении средств на ремонт штурмовиков, этот проект в ведомстве отнесли к категории "нефинансируемых". Командование ВВС хотело бы, чтобы все затраты на покупку новых крыльев легли на плечи американского конгресса, пишет Popular Mechanics.

В проекте государственного бюджета, который до сих пор не приняли, предполагалось выделить 103 млн долларов на новую производственную линию и создание первых четырех пар крыльев. Продолжить переоснащение "бородавочников" планировалось в случае, если на это найдут средства. Однако нынешний бюджетный кризис в США не вселяет подобных надежд, заключает издание.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин поделился мнением о том, что на самом деле стоит за выводами об американских штурмовиках А-10.       

"То, что какая-то часть боевой техники находится в неудовлетворительном состоянии, характерно для любых армий мира: всегда что-то модернизируется, что-то ремонтируется, что-то ждет замены. Думаю, что выводы на счет штурмовиков не столько связаны с обычной процедурой замены военной техники, сколько с тем, что американцам не хватает тех 700 млрд долларов, которые выделены на военные расходы в бюджете нынешнего года. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и им нужно все больше и больше. Поэтому в СМИ вбрасываются то рассказы о том, что корабли небоеготовы, то рассказывается, мол, российская армия провела всестороннюю модернизацию своих Вооруженных сил, а американцы не успели этого сделать, и так далее. В этом ключе – и рассказы о том, что треть штурмовиков А-10 никогда не взлетят. Но у американцев столько этих штурмовиков, что даже две трети их вполне надежно обеспечат те боевые задачи, которые американцы могут решать. Тем более что они всегда воюют против тех стран, которые не в состоянии оказать им достойного сопротивления", – сказал Виктор Литовкин. 

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