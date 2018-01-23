"Полная неадекватность". Политолог о призыве Киева к бойкоту ЧМ-2018

Украина ведет переговоры с футбольными федерациями и фанатами с целью бойкота ЧМ-2018 в России, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Политолог Леонид Савин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Климкин подыгрывает определенным силам.

Международная федерация футбола (ФИФА) должна одернуть министра иностранных дел Украины Павла Климкина, призвавшего бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Ранее Климкин заявил, что Украина ведет дискуссии с международными футбольными федерациями и болельщиками относительно политического аспекта проведения Чемпионата мира-2018 в России, а именно – "каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России".

"Такое заявление можно расценить однозначно – как провокацию. Надеюсь, что оно найдет отклик у ФИФА. Мне кажется, ФИФА должна одернуть этого политика, объявив, что это не дело людям такого ранга, как министр иностранных дел, подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам. ФИФА должна отреагировать. А мы констатируем, что неумным поступкам нет предела", – сказал Колосков по телефону.

"Довольно сильная команда Украины по спортивному принципу не попала на Чемпионат мира в России, и это принесло значительный ущерб и украинскому футболу, и Чемпионату мира. Даже с точки зрения политической было бы хорошо, если бы украинская сборная участвовала в наших соревнованиях. Простые неангажированные, незашоренные зрители увидели бы, как тепло в России встречали бы украинских футболистов, насколько душевное отношение было бы к ним", – добавил собеседник агентства.

Главный редактор информационно-аналитического издания "Геополитика", политолог Леонид Савин в эфире радио Sputnik отметил, что призыв главы украинского МИД полностью вписывается в логику украинских властей.

"Я думаю, что слова главы внешнеполитического ведомства Украины вписываются в логику полной неадекватности украинского руководства в последние годы. Он (Климкин – ред.) пытается подыграть тем силам, которые пытаются оказать на Россию давление, в том числе и по линии спорта. В частности, можно сказать, что тот же скандал с допингом был инициирован определенными силами. С учетом того, что Россия принимает Чемпионат мира по футболу, наверное, Климкин хочет, чтобы Россия была заблокирована, в том числе у себя в стране. Естественно, логика здравого смысла подсказывает, что такие призывы стоит игнорировать. Но, к сожалению, наверное, некоторые политики, которые ненавидят Россию, все-таки поддержат украинского политика", – сказал Леонид Савин.

Матчи Чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!