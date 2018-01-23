Мнение: США ведут двойную игру с сирийскими курдами

Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией

Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что главная цель турецкой войсковой операции в сирийском Африне состоит в отпоре террористам. Политолог Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила сомнения, что турки смогут быстро закончить операцию.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара уведомила другие стороны о начале операции в сирийском Африне. По словам Эрдогана, ее главная цель состоит в том, чтобы дать отпор террористам.

Глава Турции также подверг критике заявление Госдепа США, который призвал Анкару ограничить операцию по масштабам и срокам.

"США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты – операция закончится, и мы уйдем", – заявил Эрдоган.

Турция в субботу начала в Сирии операцию "Оливковая ветвь", которую Дамаск осудил и назвал агрессией.

Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности арабской республики.

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik напомнила, что одной из причин для начала турецкой войсковой операции стала военная поддержка США формирований сирийских курдов, которые Турция считает террористическими.

"Я не уверена, что американцы ведут такую прямую и искреннюю игру, поддерживая сирийских курдов и поставляя им оружие, что они заботятся о них и всячески стараются оградить их от проблем. Я считаю, что они ведут двойную игру и им все равно, кто там погибнет и в каких количествах", – сказала Каринэ Геворгян.

Она также выразила сомнения в том, что турки смогут быстро закончить операцию "Оливковая ветвь", даже если захотят это сделать.

"Это огромный вопрос, потому что у курдов достаточно много возможностей сделать эту кампанию затяжной", – считает Каринэ Геворгян.

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