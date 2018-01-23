"Украинский подход". Эксперт о словах мэра Днепра про бегство из "Южмаша"

Мэр Днепра Борис Филатов пугал американцев бегством работников "Южмаша" в КНДР и Иран. В эфире радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов назвал подобные действия обычной украинской политикой.

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что запугивал американских политиков эмиграцией сотрудников ракетостроительного предприятия "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в страны, враждебные США.

"У меня был не очень приятный разговор с очень большими американскими политиками. Не буду говорить какими. Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите?" — сказал Филатов в эфире телеканала "Прямой".

При этом градоначальник так и не назвал имена политиков, которых он пытался шантажировать.

Филатов подчеркнул, что положение дел на "Южмаше" изменилось в лучшую сторону.

"Уже легче, раньше ситуация была просто аховой, катастрофической. Я не мог загрузить "Южмаш" заказами. Сейчас есть первые лучи", — сказал мэр, напомнив о том, что этим вопросом занимаются и президент, и премьер страны.

В эфире радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал заявления Филатова.

"Такие заявления — это чисто украинская политика, причем об этом Филатов мог заявить кому угодно: и вице-президенту США, и сенатору Маккейну во время их визитов. Это украинский "правильный" подход: мол, если не дадите денег, то наши специалисты будут делать ядерное оружие для ваших врагов. Возможно, что какие-то заказы на Украине могли разместить, но не для американской промышленности, потому что несколько разные технологии. Существует группа государств в Азии, которая раньше сотрудничала с Украиной. Но в гору дела на "Южмаше" пойдут не скоро. Хотя могут. Украина экономически заинтересована в обострении международной обстановки — их оборонная промышленность будет от этого лучше работать, будет загружена", — сказал Вячеслав Смирнов.