"Украинский подход". Эксперт о словах мэра Днепра про бегство из "Южмаша"

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что запугивал американских политиков эмиграцией сотрудников ракетостроительного предприятия "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш") в страны, враждебные США.
При этом градоначальник так и не назвал имена политиков, которых он пытался шантажировать.
Филатов подчеркнул, что положение дел на "Южмаше" изменилось в лучшую сторону.
"Уже легче, раньше ситуация была просто аховой, катастрофической. Я не мог загрузить "Южмаш" заказами. Сейчас есть первые лучи", — сказал мэр, напомнив о том, что этим вопросом занимаются и президент, и премьер страны.
В эфире радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал заявления Филатова.
"Такие заявления — это чисто украинская политика, причем об этом Филатов мог заявить кому угодно: и вице-президенту США, и сенатору Маккейну во время их визитов. Это украинский "правильный" подход: мол, если не дадите денег, то наши специалисты будут делать ядерное оружие для ваших врагов. Возможно, что какие-то заказы на Украине могли разместить, но не для американской промышленности, потому что несколько разные технологии. Существует группа государств в Азии, которая раньше сотрудничала с Украиной. Но в гору дела на "Южмаше" пойдут не скоро. Хотя могут. Украина экономически заинтересована в обострении международной обстановки — их оборонная промышленность будет от этого лучше работать, будет загружена", — сказал Вячеслав Смирнов.
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