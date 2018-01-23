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Эксперт: наш С-400 – один из лучших ЗРК в мире

11:0223.01.2018
(обновлено: 11:03 23.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 ТриумфЗенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Минобороны анонсировали новые контракты на поставки С-400 на Ближний Восток. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов оценил привлекательность российских зенитно-ракетных комплексов для других стран.

Москва ведет переговоры о возможности продажи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Военный эксперт: в США считают С-400 опасными? Огорчу их еще больше
"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", – сказал глава Минобороны в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии, комментируя экспортный потенциал С-400.

Шойгу также отметил, что сейчас два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая "надежную противовоздушную оборону (ПВО) в Хмеймиме и Тартусе". 

"Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО", – добавил министр.

По словам главы Минобороны, Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии. "Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", – сказал Шойгу.

Зенитная ракетная система С-400 Триумф на полигоне
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Важная сделка". Эксперт прокомментировал соглашение с Турцией по С-400
При этом он подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира".

В эфире радио Sputnik эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов оценил привлекательность российских ЗРК для других стран.

"Наш С-400 считается одним из лучших ЗРК в мире, он лучше, чем американский Patriot, и по своим техническим характеристикам опережает любые другие зенитные комплексы, которые сегодня существуют. Мы продаем экспортный вариант С-400, так что военные секреты и технические новинки, которые у нас есть, останутся в России. Кроме того, у нас еще есть С-500, это зенитный комплекс нового поколения. Россия занимает достойное место на мировом рынке вооружений", – сказал Олег Глазунов.

Система ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Военный эксперт прокомментировал планы Бахрейна по закупке С-400
В понедельник газета Times of India сообщила со ссылкой на источник в Минобороны Индии, что Москва и Дели вступили в финальную стадию переговоров по будущему контракту на поставку пяти дивизионов С-400. Сумма сделки, по информации издания, составит порядка 390 млрд рупий (около 5,5 млрд долларов).

В прошлом году договор о покупке С-400 заключила Турция. В конце декабря Москва и Анкара подписали кредитное соглашение по приобретению двух батарей С-400. Кроме того, стороны договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

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4 пользователя оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
aleksandr.tarasov.trАндрей Бекиров
Андрей Бекиров, полностью с тобой согласен, при чем продают врагам, С400 не турки покупают, а американцы чтобы начать изучать слабые стороны данной системы! тут не преступление, тут гос.измена
11:26
23.01.2018
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Андрей Бекировaleksandr.tarasov.tr
aleksandr.tarasov.tr, вот и я о том! А Эрдоган это та еще вша, он посидит на всех ойцах "и ваших и наших"..
11:32
23.01.2018
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