Эксперт: тема "ухода" Асада вновь вышла на первый план в "арсенале" Запада

Глава МИД Британии Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили, как завершить правление президента Сирии Башара Асада. Эксперт Борис Долгов в эфире радио Sputnik подчеркнул, что подобные разговоры нарушают все нормы международного права.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обменялись мнениями по поводу иранской ядерной сделки и обсудили, как политическим путем завершить правление в Сирии президента Башара Асада.

"По Сирии глава МИД Великобритании выразил поддержку недавней речи госсекретаря Тиллерсона по сирийскому кризису. Госсекретарь и глава МИД обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы продвинуться к политическому процессу, результатом которого станет конец правления режима Асада", – говорится в заявлении официального представителя британского МИД по итогам состоявшихся в понедельник переговоров в официальной лондонской резиденции Джонсона.

"По Ирану они обсудили недавние события и обменялись точками зрения на иранское ядерное соглашение. Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Великобритания убеждена в том, что соглашение работает и что Великобритания будет тесно сотрудничать с США, европейскими и международными партнерами, чтобы противостоять разрушительному поведению Ирана в регионе", – отметил представитель МИД.

Ранее Тиллерсон рассказал журналистам, что США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали рабочую группу для обсуждения сделки с Ираном.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что Запад никогда не отказывался от своей цели – сменить сирийского лидера.

"Цель Запада – отстранение законно избранного президента Сирии – остается, она, собственно, никогда и не уходила из политического арсенала целей Запада. Политика Запада в отношении сирийского кризиса начиналась именно с этого. С начала сирийского кризиса, с марта 2011 года, сразу начали выдвигаться требования ухода Башара Асада, прежде всего, со стороны США и их союзников. Да, на одно время эта тема как бы немного отошла на второй план, но она никогда не уходила. И вот сейчас эта тема снова выдвигается на передний план. И слова о том, что Башар Асад должен уйти, постоянно появляются в заявлениях западных лидеров. Так что здесь, в общем-то, нового ничего нет", – сказал Борис Долгов.

По его мнению, Запад в данном случае придерживается "логики сильного".

"Как это отразится на урегулировании сирийского кризиса? Естественно, это ведет к его обострению. Поскольку сирийский президент легитимно избран народом Сирии, он поддерживается рядом стран. И заявлять о том, что он нелегитимен просто потому, что его политика неугодна ряду государств Запада – это нарушение общепринятых норм международного права. Это логика сильного – если сильному кто-то не нравится, значит, сильный говорит, что тот просто должен уйти и выполнить его требования. Увы, но США придерживаются логики ковбоев на Диком Западе", – отметил Борис Долгов.

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