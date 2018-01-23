Эксперт: задача Турции – как можно скорее завершить операцию в Африне

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что Анкара уведомила другие стороны о начале операции в сирийском Африне. Эксперт Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, к чему может привести операция "Оливковая ветвь".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара уведомила другие стороны о начале операции в сирийском Африне. По его словам, ее главная цель состоит в том, чтобы дать отпор террористам.

"С севера Сирии по отношению к нам сколько лет продолжаются провокации. У нас сегодня снова в Хатае есть погибшие от ракетного обстрела. Это не останется без ответа, и они заплатят высокую плату, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом говорили с нашими российскими друзьями и с другими силами коалиции", — сказал глава Турции.

Кроме того, он раскритиковал заявление Госдепартамента США, который призвал Анкару ограничить операцию по масштабам и срокам. Турецкий лидер отметил, что с такой риторикой Вашингтону следовало бы начинать с себя.

"США нам говорят, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты – операция закончится, и мы уйдем", — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция "не зарится на чужие земли" и проводит операцию в Сирии не против курдов, а чтобы предотвратить создание террористического коридора.

По словам президента, успех операции обеспечит стабильность и безопасность на южных границах страны.

Турция в субботу начала в Сирии операцию "Оливковая ветвь", которую Дамаск осудил и назвал агрессией. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности арабской республики.

По соображениям безопасности Россия передислоцировала из региона оперативную группу Центра примирения враждующих сторон и военной полиции. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели провокационные действия США, которые поставляли вооружение проамериканским группировкам.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, к чему может привести операция Турции в Африне.

"Цели, которые изначально были заявлены Турцией, носили противоречивый характер. По мере развития событий, становится ясно, что они разработали и утвердили планы продвижения в зону на 30 километров и перекрытие сирийско-турецкой границы. Турция впервые после 1974 года начала военную операцию на территории сопредельного государства. Она входит в состав международной коалиции, возглавляемой США, и не имеет мандата на агрессию. А Дамаск считает эту акцию агрессией. И, кроме того: как долго они будут находиться в зоне 30 километров? Идут бои, они достаточно жестокие, сирийские курды уже наносят удары по сопредельным турецким провинциям. И может разгореться серьезный региональный очаг. Поэтому задача – как можно скорее завершить операцию. Но что считать ее завершением? Здесь много неясностей. Суть проблемы в том, что разгорается серьезный региональный конфликт. И Турция может потерпеть неудачу в этой операции", — сказал Станислав Тарасов.

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