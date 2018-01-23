Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов, предложил поручить это Украине.
"В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", — написал он в Twitter.
В понедельник, 22 января, Ягланд напомнил с трибуны ПАСЕ о том, что Россия, как и все страны — члены Совета Европы, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.
Украина в 2017 году пригрозила, что покинет ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею представителей России.
Действия Москвы в этой ситуации вполне взвешенны. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Совет Европы — это организация, которая в момент своего создания и в дальнейшей деятельности постулировала принцип равенства всех ее членов. Но кампания по дискредитации России, которая была развязана, в том числе, с трибун ПАСЕ и которая имела своим венцом лишение национальной делегации права голоса, во-первых, не соответствует интересам России, во-вторых, не соответствует тем декларируемым целям, которые лежат в основе деятельности Совета Европы. В этой ситуации, с моей точки зрения, Российская Федерация действует абсолютно верно", — сказал Владимир Шаповалов.
По его мнению, дальнейшая дискредитация России Советом Европы, проведение им политики двойных стандартов ставит под сомнение сами перспективы существования страны в рамках СЕ.
"В интересах ли России членство в СЕ, если эта организация демонстрирует враждебные действия, негативную реакцию на все попытки найти какой-то взаимоприемлемый, компромиссный вариант решения существующих проблем? В этой ситуации неуплата членских взносов в тот момент, пока национальные представители лишены права голоса, — это самый умеренный вариант реакции со стороны Москвы на действия ПАСЕ. Не Москве следует в этой ситуации менять свою позицию, а СЕ необходимо пересмотреть политику в отношении России", — отметил политолог.
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