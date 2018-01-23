Российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы за Российскую Федерацию. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что СЕ должен пересмотреть свою политику в отношении России.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов, предложил поручить это Украине.

"В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", — написал он в Twitter.

В понедельник, 22 января, Ягланд напомнил с трибуны ПАСЕ о том, что Россия, как и все страны — члены Совета Европы, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.

В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. Российская делегация в ее работе, как и в предыдущие три года, не участвует из-за того, что российских парламентариев лишили права голоса и других полномочий из-за позиции по Крыму. В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока права делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме. Несмотря на это, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

Украина в 2017 году пригрозила, что покинет ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею представителей России.

Действия Москвы в этой ситуации вполне взвешенны. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Совет Европы — это организация, которая в момент своего создания и в дальнейшей деятельности постулировала принцип равенства всех ее членов. Но кампания по дискредитации России, которая была развязана, в том числе, с трибун ПАСЕ и которая имела своим венцом лишение национальной делегации права голоса, во-первых, не соответствует интересам России, во-вторых, не соответствует тем декларируемым целям, которые лежат в основе деятельности Совета Европы. В этой ситуации, с моей точки зрения, Российская Федерация действует абсолютно верно", — сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, дальнейшая дискредитация России Советом Европы, проведение им политики двойных стандартов ставит под сомнение сами перспективы существования страны в рамках СЕ.

"В интересах ли России членство в СЕ, если эта организация демонстрирует враждебные действия, негативную реакцию на все попытки найти какой-то взаимоприемлемый, компромиссный вариант решения существующих проблем? В этой ситуации неуплата членских взносов в тот момент, пока национальные представители лишены права голоса, — это самый умеренный вариант реакции со стороны Москвы на действия ПАСЕ. Не Москве следует в этой ситуации менять свою позицию, а СЕ необходимо пересмотреть политику в отношении России", — отметил политолог.

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