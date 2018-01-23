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Политолог: британцы не принимают заявлений о "враждебных действиях" РФ

09:0423.01.2018
(обновлено: 10:24 23.01.2018)
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© AFP 2018 / Justin TallisБританские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фотоБританские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis
Глава британского генштаба предупредил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и неожиданным способом. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, какие цели могут преследоваться такими заявлениями.

Глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер предположил, что Россия может начать "враждебные действия" быстро и таким способом, которого никто не ожидает. По мнению Картера, возможная агрессия Москвы может быть направлена против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе, ее целью также может быть подрыв доверия к НАТО.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, какие цели могут преследовать британские военные такими заявлениями.

"Военные используют антироссийскую истерию в своих конкретных целях. Они таким образом находят повод для привлечения внимания к проблемам оборонных ведомств, требуют повышения финансирования, увеличения военных расходов. Такие заявления звучат не только в Великобритании, но и в других европейских странах. На самом деле, антироссийская истерия – это хороший повод объяснить существование НАТО, выбить средства на оборону. Мне кажется, эти необоснованные обвинения – это следствие нескольких последних лет антироссийской кампании, которая активно началась после событий на Украине. И сейчас она подстегивается по той простой причине, что не находится реальной возможности поставить на место киевский режим, прекратить милитаризацию Украины – а она уже начинает угрожать и безопасности Европы. И в данном случае виновными в этих событиях делают Россию", — сказал Игорь Шатров.

Он отметил, что большинство читателей изданий The Telegraph, Daily Mail и Guardian, которые процитировали слова генерала Картера, критически отнеслись к его заявлениям.

Военнослужащие вооруженных сил Соединенного королевства
© Flickr / Royal Navy Media Archive
"Дайте денег!": глава британского Генштаба готов противостоять России
Многие комментаторы отметили, что Россия не является врагом Британии.

"Хорошая попытка, но у меня все равно не получается ненавидеть Россию! Остановите это смешное паникерство. Многие из нас были бы рады, если бы нашу страну возглавил Путин. Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы", — Smileycat.

"России нет никакого смысла начинать с нами войну. Начинаю думать, что Путин — единственный человек, который в состоянии быть лидером своей страны", — пишет real1.

"НАТО тратит на вооружения в 15 раз больше России. Кто кому угрожает?" — спрашивает Barry.

По мнению Игоря Шатрова, британцев больше волнуют угрозы в собственной стране.

"В Британии велика внутренняя угроза безопасности – террористическая угроза, незаконная миграция. По этой причине британцы не понимают заявлений о какой-то мифической угрозе откуда-то издалека, если эту угрозу они чувствуют фактически возле своего дома, выходя на улицы и ощущая тревогу по поводу террористической опасности", — отметил политолог.

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Said-Gentle
Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться!
(с) М. Булгаков.
09:32
23.01.2018
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andreyrash
когда Шойгу заявит о враждебных действиях "партнеров"?
09:33
23.01.2018
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