Политик: слова Порошенко об "украинских оккупантах" – оговорка по Фрейду

Президент Украины Петр Порошенко оговорился, заявив, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". Оговорку прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления ко Дню соборности Украины оговорился, заявив, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта".

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", – сказал Порошенко.

Это не первая подобная оговорка украинского лидера. Так, в декабре во время выступления по случаю Дня дипломатической службы он заявил, что никто лучше не знает "подлость украинского режима", чем сами украинцы.

В январе прошлого года, во время общения с военными в Мариуполе Порошенко заверил солдат, что "украинская оккупация – это временно".

День соборности – государственный праздник, который отмечают в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство.

Новую оговорку президента Украины прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"У Порошенко в последнее время в выступлениях случаются "оговорки по Фрейду": это то, о чем он думает, в чем он уверен, но о чем он молчит. И фраза об "украинском оккупанте", который сегодня топчет землю Донбасса, действительно отвечает реалиям. Потому что люди, которые в Донбассе борются за свое право говорить на родном языке и самим выбирать свой мироуклад – они сегодня подвергаются истязаниям, насилию, варварским методам ведения войны именно со стороны украинских оккупантов, которые не хотят согласиться с тем, что есть люди, которые защищают свое право на свободную жизнь", – считает Вадим Колесниченко.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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