Политолог: "технология" Киева не имеет отношения к реинтеграции

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этих территорий.
Парламент Украины в минувший четверг,18 января, принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".
Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Порошенко.
"Я бы не назвал это технологией возвращения, потому что украинская сторона своей деятельностью на самом деле демонстрирует, что ей не нужны эти непокорные регионы. Состояние гражданской войны – это то, на что опираются в Киеве, чтобы удерживать власть. Их технология – это разделение общества на лояльных и нелояльных, на патриотов и сепаратистов. За счет этого угнетается часть граждан. К возвращению, к реинтеграции это никакого отношения не имеет. Этот документ имеет отношение исключительно к воинственной риторике, к политической риторике, к пиару Киева", – сказал Семен Уралов.